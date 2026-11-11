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  4. Nearly 3,800 delegates from 58 countries expected at CII summit in Visakhapatnam
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (18:21 IST)

ఒకచోట 58 దేశాల ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు.. విశాఖలో 31వ సీఐఐ సదస్సు

CII summit
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (18:21 IST)
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CII summit
పెట్టుబడి అవకాశాలను అన్వేషించడానికి, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి, దాదాపు 58 దేశాల నుండి ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, విదేశాంగ మంత్రులు, దౌత్యవేత్తలు, ప్రపంచ పారిశ్రామిక నాయకులను ఒకచోట చేర్చే 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు గురువారం విశాఖపట్నంలో ప్రారంభం కానుంది. 
 
వాణిజ్యం, సాంకేతికత, విశ్వాసం, మేధో నాయకత్వం అనే ఇతివృత్తంతో జరిగే ఈ రెండు రోజుల కార్యక్రమం, రూ. 11 లక్షల కోట్ల వరకు విలువైన పెట్టుబడి ఒప్పందాలను సులభతరం చేస్తుందని, అలాగే 2.5 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని అంచనా.
 
విడ్‌క్రంచ్ సౌజన్యంతో విశాఖపట్నం 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. సరికొత్త ఆలోచనలు, గొప్ప ఆకాంక్షలతో వస్తున్న ప్రతినిధులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతమని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
 
పెట్టుబడి, ఆర్థిక అవకాశాలపై చర్చల కోసం ఈ సదస్సులో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్‌తో సహా ప్రముఖ పారిశ్రామిక ప్రతినిధులు, ప్రముఖ నాయకులు పాల్గొంటారని ఆయన తెలిపారు.
 
ఈ చర్చలు భాగస్వామ్యాలకు కొత్త మార్గాలను గుర్తించడానికి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి, ప్రపంచ వ్యాపారాలకు ప్రాధాన్య గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానాన్ని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడతాయని చంద్రబాబు నాయుడు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
 
కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (సీఐఐ), పరిశ్రమల ప్రోత్సాహక- అంతర్గత వాణిజ్య శాఖ (డీపీఐఐటీ) సహకారంతో నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఈ సదస్సుకు గోయల్ అధ్యక్షత వహించగా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సహ-అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు. 
 
అమిత్ షా, ఇతర కేంద్ర మంత్రులు, ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులు ఇందులో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు.
ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం నవంబర్ 12న ఉదయం 9.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అమిత్ షా ఉదయం 10.30 నుండి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు జరిగే ప్రారంభోత్సవానికి హాజరై, అనంతరం మధ్యాహ్నం 1.40 నుండి 2.40 వరకు జరిగే మహిళా వృద్ధి సదస్సులో పాల్గొంటారు.
 
ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి. రాధాకృష్ణన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రితో కలిసి నవంబర్ 13వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలకు జరిగే ముగింపు సమావేశానికి హాజరు కానున్నారు. 
 
16 మంది విదేశాంగ మంత్రులు, 40 మంది అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రతినిధులతో సహా, సుమారు 58 దేశాల నుండి దాదాపు 3,800 మంది ప్రతినిధులు హాజరవుతారని అంచనా. ఈ కార్యక్రమంలో జపాన్, యూఏఈ, రష్యా, యూరప్, ఆఫ్రికా దేశాల సమావేశాలతో పాటు, విదేశాంగ ప్రతినిధులతో ఒక ప్రత్యేక మంత్రివర్గ ప్లీనరీ కూడా ఉంటుంది.
 
వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో జరిగే పవరింగ్ ఇండియాస్ ఎనర్జీ ఫ్యూచర్ అనే ప్రత్యేక ప్లీనరీ ఈ కార్యక్రమ ముఖ్యాంశాలలో ఒకటిగా ఉంటుంది. 400కు పైగా వ్యాపార-వ్యాపార సమావేశాలు, పలు వ్యాపార-ప్రభుత్వ సంప్రదింపులు ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి. ఈ చర్చలలో అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, విలువ గొలుసులు, భూ-ఆర్థిక శాస్త్రం, క్వాంటం టెక్నాలజీ, సెమీకండక్టర్లు, వర్ధమాన సాంకేతికతలు, నైపుణ్యాలు, స్వచ్ఛ ఇంధనం, వ్యవసాయం, ఆహార భద్రత వంటి అంశాలు ఉంటాయి.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సంబంధించిన సమస్యలపై చర్చించేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు నవంబర్ 12న షాను కలవనున్నారు. ఆహార శుద్ధి యూనిట్ల ఏర్పాటుపై చర్చించేందుకు ఆయన సాయంత్రం 5.45 గంటలకు కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి చిరాగ్ పాశ్వాన్‌ను కూడా కలుస్తారు. 
 
నవంబర్ 13న, ముఖ్యమంత్రి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో, మధ్యాహ్నం 3.15 గంటలకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా- రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో రాష్ట్ర సంబంధిత విషయాలపై చర్చించేందుకు సమావేశమవుతారు.
 
అలాగే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సింగపూర్ మంత్రి గాన్ సియో హువాంగ్, యూఏఈ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రి, జపాన్ రాయబారి కీచి ఓనో, రష్యా రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్, స్లోవాక్ ఆర్థిక మంత్రి లాడిస్లావ్ కామెనికీ, గ్వాటెమాల ఉప మంత్రి జూలియో ఎడ్వర్డో ఒరోజ్కో పెరెజ్‌లతో కూడా సంభాషిస్తారు. 
 
ఇంకా పారిశ్రామిక పార్కులు, ఉత్పత్తులు, పర్యాటకం, పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రదర్శించే ఆంధ్రప్రదేశ్ పెవిలియన్ మరియు ఎంఎస్ఎంఈ ఎగ్జిబిషన్ నవంబర్ 14న ప్రజల కోసం ప్రారంభం కానుంది. రూ.6 లక్షల కోట్ల విలువైన 272 ప్రాజెక్టులు కార్యకలాపాలు ప్రారంభించగా, మరో రూ.17 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించిందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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