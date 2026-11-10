  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Neither the TDP nor the YCP has a no-reaction policy on the Pawan issue
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (18:27 IST)

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పర్సనల్ విషయాలపై నో కామెంట్.. టీడీపీ, వైకాపా సైలెంట్

Jagan_Babu_Pawan
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (18:27 IST)
google-news
Jagan_Babu_Pawan
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత విషయాలపై స్పందించకూడదనే విధానాన్ని టీడీపీ, వైసీపీ రెండూ అనుసరిస్తున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని రాజకీయాల్లోకి లాగకూడదని వైసీపీ నిర్ణయించుకుంది. ఈ మేరకు తన పార్టీ నాయకులకు, సోషల్ మీడియా విభాగం వారికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
 
అయితే, ఈ నిర్ణయానికి వారు ఎంతకాలం కట్టుబడి ఉంటారనేది అస్పష్టం. ఒకవేళ వైకాపా చీఫ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి, గతంలో మాదిరిగానే వ్యాఖ్యలు చేస్తే, ఈ ఆదేశాలు కేవలం మాటలకే పరిమితమవుతాయి. ప్రస్తుతానికి మాత్రం, పవన్ వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎటువంటి స్పందన తెలియజేయకూడదనే విధానాన్ని ఆ పార్టీ పాటిస్తోంది.
 
అంతేకాకుండా, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో సోషల్ మీడియాలో గొడవలకు దిగొద్దని టీడీపీ మద్దతుదారులను కూడా ఆ పార్టీ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా, ఐటీడీపీ సభ్యులెవరూ ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది.
 
మొత్తంమీద, పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి తీసుకురాకూడదని అన్ని పార్టీలు నిర్ణయించుకోవడం, విలువలను కాపాడే ప్రయత్నంగా చూడవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
పవన్ కల్యాణ్ వివాహ జీవితం.. నందిని నుంచి అన్నా వరకు.. కారణాలపై రచ్చ రచ్చ

పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ఆ 14 ఏళ్లు.. శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణూ దేశాయ్

పవన్‌ కల్యాణ్‌తో ఆ 14 ఏళ్లు.. శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణూ దేశాయ్నటి, చిత్ర నిర్మాత రేణు దేశాయ్, తెలుగు సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌తో విడిపోయిన తర్వాత తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరచుకోవడంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, విడాకులు తీసుకుని 14 ఏళ్లు గడిచినా, ప్రజలు ఇప్పటికీ తనను తన మాజీ భర్తతోనే ముడిపెట్టి చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తన పరిస్థితిని శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణు, ప్రజలు ఎప్పటికి తనను తన సొంత పని, సాధించిన విజయాల ద్వారా గుర్తిస్తారని ప్రశ్నించారు.

Pawan to become an ascetic?: పవన్ కళ్యాణ్ సర్వసంగ పరిత్యాగిగా మారబోతున్నారా? దేశ ప్రధాని అవుతారా?

Pawan to become an ascetic?: పవన్ కళ్యాణ్ సర్వసంగ పరిత్యాగిగా మారబోతున్నారా? దేశ ప్రధాని అవుతారా?పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక ఆయన వివాహ జీవితంలో చాలామంది విమర్శలు గుప్పించారు. అదంతా ఒక భాగమైతే వై.ఎస్.ఆర్. పార్టీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఘాటుగానే ఎలక్షన్ల సమయంలో పర్సనల్ దాడి చేశారు. ఈ వీడియో నేడు సోషల్ మీడియాలో వైలర్ అవుతోంది. మరోవైపు ఆంధ్రలో స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాక పవన్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. వివాహంపై విసుగెత్తి జగన్‌తో అలా అన్నారా? జగన్ విమర్శలనుద్దేశించి పవన్ అన్నమాటలు.. నాకు ఇదే విసుగు వస్తుంది జగన్.. లేని నాల్గవ భార్య గురించి మాట్లాడుతున్నావ్.

Aadi Saikumar: ఈగో రాజా నుంచి రౌడీ రాకాసి అంటూ సాగే లవ్ సాంగ్ రిలీజ్

Aadi Saikumar: ఈగో రాజా నుంచి రౌడీ రాకాసి అంటూ సాగే లవ్ సాంగ్ రిలీజ్‘శంబాల’ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఆది సాయికుమార్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్‌లతో ఆకట్టుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ‘ఈగో రాజా’ అంటూ ఆడియెన్స్‌ని పలకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎస్‌జిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై జి. సురేష్ నిర్మిస్తున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు గురు శరవణన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఏకకాలంలో తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంతో ఆది కోలీవుడ్‌లోకి అరంగేట్రం చేస్తున్నారు.

Nayanthara and Ram: రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, ధర్మన్ లో నయనతార, రామ్ పోతినేని లుక్స్

Nayanthara and Ram: రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, ధర్మన్ లో నయనతార, రామ్ పోతినేని లుక్స్కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ధర్మన్ చిత్రంలో ప్రముఖ తెలుగు హీరో ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని భాగమయ్యారు. అదే విధంగా నయనతార నటిస్తున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమెకు సంబంధించిన ఓ పోస్టర్ కూడా దీపావళికి సోషల్ మీడియాలో విడుదలయింది.

Pawan Kalyan and Sreeja :అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ విడిపోయారు - బాబాయ్ బాటలో అమ్మాయి కూడా ? : వేణుస్వామి

Pawan Kalyan and Sreeja :అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ విడిపోయారు - బాబాయ్ బాటలో అమ్మాయి కూడా ? : వేణుస్వామిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నిజంగానే పవర్ వున్న వ్యక్తే. అటు సినిమారంగంలోనూ, ఇటు రాజకీయ రంగంలోనూ అగ్రస్థానంలో రాణిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. నిన్న తాము వైవాహిక జీవితంనుంచి దూరమవుతున్నట్లు, ఫ్రెండ్స్ గా వుందామనుకుంటున్నట్లు పవన్ ప్రకటన వెలువడడంతో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకు తావిచింది. దీనిపై పలు మాద్యమాలు వేణుస్వామి గతంలో చెప్పిన వీడియోను బయట పెట్టారు.