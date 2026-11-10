ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పర్సనల్ విషయాలపై నో కామెంట్.. టీడీపీ, వైకాపా సైలెంట్
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత విషయాలపై స్పందించకూడదనే విధానాన్ని టీడీపీ, వైసీపీ రెండూ అనుసరిస్తున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని రాజకీయాల్లోకి లాగకూడదని వైసీపీ నిర్ణయించుకుంది. ఈ మేరకు తన పార్టీ నాయకులకు, సోషల్ మీడియా విభాగం వారికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
Jagan_Babu_Pawan
అయితే, ఈ నిర్ణయానికి వారు ఎంతకాలం కట్టుబడి ఉంటారనేది అస్పష్టం. ఒకవేళ వైకాపా చీఫ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి, గతంలో మాదిరిగానే వ్యాఖ్యలు చేస్తే, ఈ ఆదేశాలు కేవలం మాటలకే పరిమితమవుతాయి. ప్రస్తుతానికి మాత్రం, పవన్ వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎటువంటి స్పందన తెలియజేయకూడదనే విధానాన్ని ఆ పార్టీ పాటిస్తోంది.
అంతేకాకుండా, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో సోషల్ మీడియాలో గొడవలకు దిగొద్దని టీడీపీ మద్దతుదారులను కూడా ఆ పార్టీ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా, ఐటీడీపీ సభ్యులెవరూ ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది.
మొత్తంమీద, పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి తీసుకురాకూడదని అన్ని పార్టీలు నిర్ణయించుకోవడం, విలువలను కాపాడే ప్రయత్నంగా చూడవచ్చు.