తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి కేసు- విజయభాస్కర్ రెడ్డికి బెయిల్ నిరాకరణ
తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి కేసులో నిందితుడైన బాహ్య డెయిరీ నిపుణుడు ఎం. విజయభాస్కర్ రెడ్డికి నెల్లూరు ఏసీబీ కోర్టు శుక్రవారం ముందస్తు బెయిల్ నిరాకరించింది. బెయిల్ పిటిషన్ను వ్యతిరేకించిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) వాదనలు విన్న తర్వాత కోర్టు ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
సిట్ తరఫున హాజరైన సహాయ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ జయశేఖర్, కొన్ని నెయ్యి సరఫరా చేసే కంపెనీల పనితీరు సరిగా లేనప్పటికీ, విజయభాస్కర్ రెడ్డి వారికి అనుకూలంగా తనిఖీ నివేదికలు ఇచ్చారని కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ నివేదికల కారణంగానే లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిందని ప్రాసిక్యూషన్ పేర్కొంది.
భోలే బాబా కంపెనీ, ప్రీమియర్ కంపెనీల నుండి నిందితుడు 2023లో లంచాలు తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని సిట్ కోర్టుకు సమర్పించింది. ప్రాసిక్యూషన్ ప్రకారం, విజయభాస్కర్ రెడ్డి సమర్పించిన నివేదికల వల్ల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి (టీటీడీ) వందల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లింది.
ప్రాసిక్యూషన్ వాదనలను అంగీకరించిన కోర్టు, ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి నిరాకరించింది. ఇదిలా ఉండగా, సిట్ ఇటీవల ఈ కేసులో మరో 12 మంది నిందితులను చేర్చింది.
వీరిలో ఏడుగురు టీటీడీ ఉద్యోగులు కాగా, ఐదుగురు బయటి డెయిరీ నిపుణులు. నిందితులలో కొందరు డెయిరీ ప్రతినిధుల నుండి లంచాలు తీసుకుని, వారికి అనుకూలంగా నివేదికలు సమర్పించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైందని సిట్ తెలిపింది.