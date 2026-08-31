నెల్లూరులో రౌడీ షీటర్ను రాళ్లతోనే కొట్టి చంపేశారు.. తల్లిని చంపాడు.. చివరికి..?
నెల్లూరులో ఓ రౌడీ షీటర్ హత్యకు గురయ్యాడు. పట్టణంలోని ఆర్టీఓ కార్యాలయం సమీపంలో ఒక రౌడీషీటర్ దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. మృతుడిని లక్ష్మీశెట్టి సాయితేజగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అతన్ని రాళ్లతో కొట్టి చంపినట్లు తేలింది. పాత కక్షల కారణంగా బీవీ నగర్కు చెందిన మరో రౌడీషీటర్, మరికొందరు ఈ హత్యలో ప్రమేయం కలిగి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే సాయితేజపై పలు కేసులు ఉన్నాయని, తన సొంత తల్లిని దారుణంగా హత్య చేసినట్లు కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయని వారు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో, పోలీసులు అతనిపై పీడీ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి జైలుకు పంపారు. అతను ఇటీవల జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు, అలాగే నేరం జరిగిన ప్రాంతం చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.