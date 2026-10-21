నెల్లూరులో సీట్ల పంపకంపై విభేదాలు- టీడీపీ, జనసేన పొత్తుకు అడ్డంకి
నెల్లూరులో సీట్ల పంపకంపై విభేదాలు తలెత్తడంతో, తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ), జనసేనల మధ్య పొత్తుకు అడ్డంకి ఏర్పడింది. ఇది రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలలో స్నేహపూర్వక పోటీకి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ముగియడంతో, తిరుగుబాటు అభ్యర్థులను పోటీ నుండి తప్పుకునేలా ఒప్పించడానికి కూటమి నాయకులు చివరి నిమిషం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
అయితే, నెల్లూరు నగర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభన కూటమికి ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా, తమ సీట్ల పంపకం ఒప్పందాలలో భాగంగా టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ అభ్యర్థులు పలు నియోజకవర్గాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.
అయినప్పటికీ, అనేక ప్రాంతాల్లో తిరుగుబాటు అభ్యర్థులు బరిలోనే ఉన్నారు. కూటమి ఓట్లు చీలిపోకుండా వారిని నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకునేలా ఒప్పించడానికి పార్టీ నాయకులు ఇప్పుడు కాలంతో పోటీ పడుతున్నారు.
టీడీపీ, జనసేనల మధ్య విభేదాలకు నెల్లూరు కీలక కేంద్రంగా మారింది. ఈ నగరంలో 72 డివిజన్లు ఉండగా, రెండు పార్టీలు తమ నామినేషన్లు అతివ్యాప్తి చెందే ప్రాంతాల్లో అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపాయి.
నెల్లూరులో 30 శాతం సీట్లు కావాలని జనసేన కోరుతోంది. అయితే, ఈ డిమాండ్ను అంగీకరించడానికి టీడీపీ నిరాకరించినట్లు సమాచారం. ఇకపోతే, టీడీపీ కేవలం ఐదు సీట్లు మాత్రమే ఆఫర్ చేసింది, ఇది సరిపోదని జనసేన భావిస్తోంది.
ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు జనసేన ప్రధాన కార్యదర్శి, నెల్లూరు పార్టీ కోఆర్డినేటర్ తమ్మిరెడ్డి శివశంకర్, మంత్రి పి. నారాయణ, నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డిలతో చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చలు ఫలించలేదు.
30 శాతం సీట్ల డిమాండ్ను నాయకులు తిరస్కరించడంతో, శివశంకర్ సమావేశం నుంచి వాకౌట్ చేసినట్లు సమాచారం. చర్చలు విఫలమైన నేపథ్యంలో, తమకు అవకాశం ఉందని భావించే డివిజన్లలో స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తామని జనసేన ప్రకటించింది.
నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు వీలుగా, ఈరోజు తమ అభ్యర్థులకు బీ-ఫారాలు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది. విస్తృత కూటమి ఒప్పందంలో భాగంగా, జనసేనకు నాలుగు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 21 మున్సిపాలిటీలను కేటాయించారు. అయితే, నెల్లూరులోని విభేదం సీట్ల పంపకం చర్చలు అన్నిచోట్లా సజావుగా సాగలేదని చూపిస్తుంది.
నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు ఈరోజు చివరి గడువు కావడంతో, నెల్లూరులో పొత్తు పెట్టుకున్న పార్టీల మధ్య సమన్వయం ఎలా ఉందనేది ఒక కీలక పరీక్షగా మారింది. అభ్యర్థుల తుది జాబితా వెలువడిన తర్వాత, ఈ భాగస్వామ్య పక్షాలు తమ మధ్య ఉన్న విభేదాలను పరిష్కరించుకోగలవా లేదా కీలకమైన డివిజన్లలో ప్రత్యర్థులుగా బరిలోకి దిగుతాయా అనేది స్పష్టమవుతుంది.