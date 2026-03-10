ప్రపంచ కిడ్నీ దినోత్సవం: పాలకొండలోని ఏరియా ఆసుపత్రి, స్థానిక రైతులకు మద్దతుగా నెఫ్రోప్లస్ ఆర్ఓ ప్రక్రియ
పాలకొండ: ప్రపంచ కిడ్నీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆసియాలో అతిపెద్ద డయాలసిస్ కేర్ నెట్వర్క్లలో ఒకటైన నెఫ్రోప్లస్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాలకొండలో డయాలసిస్ సమయంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన ఆర్ఓ వ్యర్ధ జలాలను పాలకొండలోని ఏరియా ఆసుపత్రికి, స్థానిక రైతు ఎస్. శ్రీనివాసరావుకు పంపిణీ చేయడం ద్వారా స్థానిక నీటి సంరక్షణ కార్యక్రమంను నిర్వహించింది. ఈ నీటిని తాగునీటి అవసరాల కోసం వినియోగించరు.
డయాలసిస్ చికిత్సకు పెద్ద మొత్తంలో శుద్ధి చేసిన నీరు అవసరం. పాలకొండలోని నెఫ్రోప్లస్ డయాలసిస్ కేంద్రంలో, సగటున ప్రతిరోజూ 30-35 హెమోడయాలసిస్ సెషన్లు నిర్వహించబడతాయి, ప్రతిరోజూ దాదాపు 10,000 లీటర్ల వ్యర్ధ జలాలు ఇక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి. గత రెండు సంవత్సరాలుగా, ఈ వ్యర్ధ జలాలను పాలకొండలోని ఏరియా ఆసుపత్రికి పారిశుధ్య, ఇతర చికిత్సేతర కార్యకలాపాల కోసం, అప్పుడప్పుడు ఆసుపత్రి నిర్మాణ సంబంధిత పనులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి సరఫరా చేస్తున్నారు. ప్రపంచ కిడ్నీ దినోత్సవ అవగాహన కార్యక్రమంలో భాగంగా, వ్యవసాయ వినియోగ వినియోగం కోసం స్థానిక రైతు ఎస్. శ్రీనివాసరావుకు కూడా నీటిని పంపిణీ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా వైద్య అధికారి(డిఎంఓ) పర్యవేక్షణలో, కేంద్రం యొక్క క్వాలిటీ మేనేజర్, సెంటర్ మేనేజర్, ఆసుపత్రి భాగస్వామి, రైతుతో కలిసి నిర్వహించారు. నెఫ్రోప్లస్ గ్రూప్ సీఈఓ రోహిత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, వనరుల బాధ్యతాయుత వినియోగంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థలు ఉదాహరణగా ఉండాలి. డయాలసిస్కు గణనీయమైన పరిమాణంలో శుద్ధి చేసిన నీరు అవసరం. ఈ వనరును ఆలోచనాత్మకంగా, సమర్ధవంతంగా నిర్వహించడం చాలా అవసరం. ఆర్ఓ వ్యర్ధ జలాల పునర్వినియోగంతో సహా మా గ్రీన్ డయాలసిస్ కార్యక్రమం, దేశవ్యాప్తంగా రోగులకు అధిక-నాణ్యత డయాలసిస్ సంరక్షణను అందించడం కొనసాగిస్తూనే, పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల నెఫ్రోప్లస్ యొక్క నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది అని అన్నారు.
పాలకొండ ఏరియా హాస్పిటల్లోని సివిల్ సర్జన్- మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కె. చిరంజీవి మాట్లాడుతూ, ఆర్ఓ వ్యర్ధ జలాల పునర్వినియోగం మా రోజువారీ వినియోగ అవసరాలకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వనరులను మరింత బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి అని అన్నారు.