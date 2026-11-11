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  4. New political party to be launched by Vijaysai Reddy on Today
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (09:25 IST)

విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీ ప్రకటిస్తారా?

vijayasai reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (09:25 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజకీయ శూన్యత ఏర్పడిందని పేర్కొంటూ, మాజీ వైఎస్సార్సీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు వి. విజయసాయి రెడ్డి నవంబర్ 11న (నేడు) కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దేశభక్తి, ప్రజల సంక్షేమం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాల పరిరక్షణే తమ కొత్త పార్టీకి మార్గదర్శక సూత్రాలని ఆయన తెలిపారు.
 
ఈ పార్టీని ప్రారంభించే సమయాన్ని ఒక పురోహితుడు శుభ ముహూర్తంగా నిర్ణయించారని, దీని వెనుక మరే ఇతర ఉద్దేశాలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అధికార టీడీపీ, ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ రెండింటి పట్ల విముఖతతో ఉన్నారు. దీనివల్ల ఒక కొత్త ప్రత్యామ్నాయం కోసం రాజకీయ శూన్యత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో, నవంబర్ 11న కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నామని విజయసాయి ప్రకటించారు. 
 
రాష్ట్రంలో గతంలో అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వాల పనితీరును విమర్శించిన ఆయన, శాంతిభద్రతలతో సహా పలు అంశాల్లో ఈ రెండు పార్టీలు విఫలమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి ప్రస్తావిస్తూ, 2014లో రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అప్పు రూ. 1 లక్ష కోట్లుగా ఉండేదని, అది ఇప్పుడు రూ. 10 లక్ష కోట్లకు పెరిగిందని ఆయన ఆరోపించారు.
 
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్కరిపై రూ. 5.5 లక్షల అప్పు భారం పడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
 రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, ప్రజల కోసం పనిచేయడమే తమ కొత్త పార్టీ లక్ష్యమని ఆయన చెప్పారు. కేంద్రంలో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు న్యాయం జరిగేలా కృషి చేస్తామని ఆయన తెలిపారు.
 
 ఒకప్పుడు వైఎస్సార్సీపీలో కీలక నేతగా ఉన్న విజయసాయి రెడ్డి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేవారు. ఆ తర్వాత ఆయన పార్టీకి దూరమయ్యారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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