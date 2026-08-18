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  4. Newborn Boy Abandoned Near Hostel In Srikalahasti
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (12:40 IST)

శ్రీకాళహస్తి.. సెప్టిక్ ట్యాంక్ వద్ద నవజాత శిశువు.. ఎవరు వదిలిపెట్టారు?

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Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (12:40 IST)
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శ్రీకాళహస్తిలోని తెలుగు గంగ కాలనీలో ఉన్న మహిళా డిగ్రీ కళాశాల బాలికల హాస్టల్ వెనుక భాగంలో, సెప్టిక్ ట్యాంక్ దగ్గర ఒక నవజాత శిశువు (మగబిడ్డ) అనాథగా పడి ఉండటం సోమవారం వెలుగుచూసింది. హాస్టల్ వెనుక ప్రాంతం నుండి శిశువు ఏడుపు శబ్దాలు వినిపించడంతో స్థానికులు ఈ విషయాన్ని గమనించారు. వారు హాస్టల్ వార్డెన్ జయ సుధకు సమాచారం అందించగా, ఆమె పోలీసులకు విషయం తెలియజేశారు. 
 
టౌన్ సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ నాగరాజు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. పోలీసులు ఆ శిశువును చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు శిశువును పరీక్షించి, అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని తెలిపారు. ఆ పసికందును వదిలివేసిన వారిని గుర్తించేందుకు దర్యాప్తు జరుగుతోందని సీఐ నాగరాజు తెలిపారు. సెప్టిక్ ట్యాంక్ వద్ద ఆ శిశువును వదిలిపెట్టిన వారి కోసం సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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