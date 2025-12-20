Newly Married Couple: రైలు పట్టాలపై పడి నూతన వధూవరులు మృతి
ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన నూతన వధూవరులు శుక్రవారం వాంగపల్లి, ఆలేరు రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య మచిలీపట్నం ఎక్స్ప్రెస్ నుండి ప్రమాదవశాత్తు రైలు పట్టాలపై పడి మరణించారు. మృతులను కె సింహాచలం (25), అతని భార్య భవాని (19)గా గుర్తించారు.
ఈ దంపతులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా, రౌపల్లి గ్రామానికి చెందినవారు. వారికి రెండు నెలల క్రితమే వివాహం జరిగింది. హైదరాబాద్లోని ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే సింహాచలారం, జగద్గిరిగుట్టలోని గాంధీనగర్లో నివసిస్తున్నాడు.
విజయవాడలో ఉన్న తమ బంధువులను కలవడానికి ఈ దంపతులు గురువారం రాత్రి సికింద్రాబాద్లో రైలు ఎక్కారు. వారు తలుపు దగ్గర నిలబడి ఉండగా, ప్రమాదవశాత్తు దాని నుండి జారిపడి వంగపల్లి సమీపంలో మరణించారు. శుక్రవారం నాడు, రైల్వే ట్రాక్ సిబ్బంది మృతదేహాలను గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.