Newly married woman: పెళ్లైన మూడు రోజులకే నవ వధువు మృతి.. ఎలా.. ఏం జరిగింది?
పెళ్లైన మూడు రోజులకే నవ వధువు తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది. కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపురం, వెల్గటూరు గ్రామానికి చెందిన అఖిల అనే యువతికి మూడు రోజుల క్రితం వివాహం జరిగింది. అయితే ఈరోజు పరీక్ష రాసేందుకు భర్తతో కలిసి తిమ్మాపురంలోని ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీకి బైక్పై వెళ్లింది.
కానీ ఇదే తనకు చివరి రోజు అవుతుందని ఎల్ఎండీ దగ్గర వీరు వెళ్తున బైకును లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో అఖిల అక్కడిక్కడే మృతి చెందగా.. ఆమె భర్తకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
పెళ్ళైన మూడు రోజులకే నవ వధువు మృతి కుటుంబంలో తీరని విషాదాన్ని నింపింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.