Nimmala : మిగులు జలాలు ఉంటే తెలంగాణ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.. నిమ్మల
పోలవరం నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టును ఆంధ్రప్రదేశ్ చేపట్టడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ తెలంగాణ దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిన నేపథ్యంలో, జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పందిస్తూ, ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రయోజనాలను తీర్చడంలో సహాయపడుతుందని, మిగులు జలాలు ఉంటే తెలంగాణ కూడా ఆ నీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చని అన్నారు.
ఇంకా నిమ్మల మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత, గోదావరి నదిలో తగినంత నీరు ఉంటుందనే కారణంతో తెలంగాణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును చేపట్టడాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అభ్యంతర పెట్టలేదని అన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం గోదావరి నది నుండి సముద్రంలోకి వృధాగా పోతున్న సుమారు 3,000 టీఎంసీల నీటిలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ కేవలం పీఎన్ఎల్పి ప్రాజెక్టును చేపట్టడం ద్వారా 200 టీఎంసీల నీటిని మాత్రమే ఉపయోగించుకోవాలని ఉద్దేశిస్తోందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల తెలంగాణకు ఎలాంటి నష్టం జరగదని ఏపీ మొదటి నుండి చెబుతోందని నిమ్మల పునరుద్ఘాటించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు సోదరభావంతో జీవించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆకాంక్షను ప్రస్తావిస్తూ, గోదావరి నీరు సముద్రంలోకి వృధాగా పోతున్న గణాంక వివరాలను మంత్రి వివరించారు.
గత 50 ఏళ్లలో సుమారు 1.53 లక్షల టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి వృధాగా పోయిందని, 2025లోనే దాదాపు 4,600 టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి చేరిందని నిమ్మల తెలిపారు. గోదావరి నది విషయంలో ఏపీ దిగువ పరీవాహక రాష్ట్రంగా ఉన్న విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, తాము పోలవరం వద్ద మాత్రమే నీటిని ఉపయోగించుకోగలమని, లేకపోతే ఆ నీరు సముద్రంలోకి వృధాగా పోతుందని మంత్రి అన్నారు.