ASR: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో బస్సు బోల్తా: తొమ్మిది మంది మృతి
శుక్రవారం తెల్లవారుజామున అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఒక బస్సు బోల్తా పడిన ఘటనలో కనీసం తొమ్మిది మంది మరణించగా, 22 మంది గాయపడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. చిత్తూరు నుండి పొరుగున ఉన్న తెలంగాణకు వెళ్తున్న బస్సులో డ్రైవర్, క్లీనర్ సహా 37 మంది ఉన్నారని వారు వెల్లడించారు.
వారిలో ఆరుగురు సురక్షితంగా ఉన్నారు. దుర్గా ఆలయం సమీపంలోని చింతూరు-మారేడుమిల్లి ఘాట్ రోడ్డులో తెల్లవారుజామున 4:30 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) అమిత్ బర్దార్ తెలిపారు.
కనీసం తొమ్మిది మంది మరణించారు. 22 మంది గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని అమిత్ అన్నారు. మోతుగూడెం పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
భారీ పొగమంచు కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. బస్సు ప్రయాణికులు చిత్తూరు నుండి తెలంగాణలోని భద్రాచలంలోని శ్రీరామ ఆలయానికి వెళ్తున్నారని బర్దార్ చెప్పారు.