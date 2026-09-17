No Divorce: 2029 ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి కొనసాగుతుంది..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి, నారా లోకేష్ గత రెండు రోజులుగా నెల్లూరు జిల్లాలో చురుగ్గా పర్యటిస్తున్నారు. ఈ అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా, నారా లోకేష్ నెల్లూరు ప్రాంతంలోని టీడీపీ శ్రేణులతో సమావేశమయ్యారు. రాబోయే 2029 ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఉమ్మడి ప్రణాళికపై ఆయన సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
2029 ఎన్నికల్లో కూడా తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కూటమి కొనసాగుతుందని నారా లోకేష్ ధీమాగా ప్రకటించారు. ఈ విషయంలో విభేదాలు, అపార్థాలు లేదా కూటమి విడిపోయే (విడాకులకు) ప్రసక్తే లేదని లోకేష్ వ్యంగ్యంగా స్పష్టం చేశారు.
రాబోయే ఎన్నికల్లో కూటమి అనుసరించాల్సిన వ్యూహాన్ని స్పష్టంగా వెల్లడించడం ద్వారా, లోకేష్ ప్రజల ముందు ఒక నిర్దిష్టమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికను ఉంచారు. సీట్ల పంపకం లేదా పరిపాలనాపరమైన బాధ్యతల విషయంలో చిన్నపాటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కూటమి కలిసి ముందుకు సాగుతుంది. నారా లోకేష్ దీనిని స్పష్టంగా తెలియజేశారు.
గతంలో కూటమి విడిపోయినప్పుడు రాజకీయ అవకాశాలకు భారీగా గండి పడింది. తద్వారా వైఎస్ జగన్కు కొత్త అవకాశాలు లభించాయి. కాబట్టి, ఈసారి అటువంటి పొరపాటు పునరావృతం కాకపోవడం సహజం.పాలన లేదా కూటమి సమీకరణాల విషయంలో తనకు ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే, తాను వెంటనే కళ్యాణ్కు ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాను. కళ్యాణ్ అన్న విషయంలోనూ అంతే. ఏదైనా విషయం మాట్లాడాల్సి వస్తే వెంటనే ఫోన్ చేసి లోకేష్, ఏం చేద్దాం రా అని అడుగుతారని లోకేష్ గురువారం బహిరంగ సభలో అన్నారు.
ఇది జనసేన అధినేతతో ఆయనకున్న సన్నిహిత అనుబంధాన్ని సూచిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో ఈ కూటమి కలిసి పోటీ చేసిన ప్రతిసారీ 100శాతం విజయాల రేటును (స్ట్రైక్ రేట్) నమోదు చేసింది. కాబట్టి 2029 ఎన్నికల్లో కూడా ఈ విధానాన్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు.