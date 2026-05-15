నెల్లూరులో నో, ఆన్లైన్లో మహానాడు, చంద్రబాబు పొదుపు చర్యలు
ప్రతిఏటా తెలుగుదేశం ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు అత్యంత ఘనంగా జరుగుతుంటాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున హాజరవుతారు. పార్టీకి దిశానిర్దేశం చేస్తూ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇందులో భాగంగా ఈసారి మహానాడును నెల్లూరు జిల్లాలో భారీగా నిర్వహించాలని అనుకున్నారు. ఐతే ప్రధానమంత్రి ఇటీవలే దేశ ప్రజలు పొదుపు పాటించాలని సూచన చేసారు. దీనితో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం వెంటనే తదనుగుణ చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ క్రమంలో ఈసారి మహానాడును ఆన్లైన్లో నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. అమరావతిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో వేదిక ఏర్పాటు చేసి నిర్వహించాలని ఆయన సూచన చేసినట్లు సమాచారం. ఇక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1845 క్లస్టర్లతో పార్టీ శ్రేణుల కోసం ప్రత్యేక స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. కాగా మే 27, 28 తేదీల్లో మహానాడు జరుగనున్నది.
ప్రతి హనీమూన్ స్విట్జర్లాండ్లోనే ఎందుకు ముగియాలి? కమల్ హాసన్
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కొడుకు జాసన్ విషయంలో అంత కఠినంగా ఎందుకో?
కోలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో ఇప్పుడొక టాక్ నడుస్తోంది. అదేమిటంటే... ఇటీవలే టీవీకే పార్టీ పెట్టి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి సీఎం అయిన విజయ్కు తన పిల్లలంటే పెద్దగా పట్టించుకోడనే చర్చ నడుస్తోంది. సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ హీరోగా కాకుండా దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. సందీప్ కిషన్తో సిగ్మా అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే... జాసన్ సినిమా కెరీర్ సంగతిని విజయ్ అస్సలు పట్టించుకోలేదట. అంతేకాదు... జాసన్ కు వచ్చినటువంటి మొదటి సినీ అవకాశం కూడా అతడి తల్లి సంగీత, తాతయ్య ద్వారా వచ్చినట్లు సమాచారం.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే కొత్త పోస్టర్
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.
Sureshbabu: నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు
గత కొద్దిరోజులుగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, పంపిణీదారుల సమస్యలను తెలియజేస్తూ ఏర్పాటుచేసిన సమావేశాలు సినీమా ఇండస్ట్రీలో కొంత గేప్ ను సూచిస్తున్నాయి. ఎగ్జిబిటర్లు పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుతుంటే, నిర్మాతలు తమ సమస్యలను కూడా వారి ముందు పెట్టి సమన్వయంతో ముందుకు సాగుదాం అని ప్రకటించాయి. అయితే మూడు వర్గాల మధ్య గేప్ రావడంతో పెద్దమనుషుల సమావేశం నేడు ఛాంబర్ లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అన్ని సమస్యలకు సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
Peddi : పెద్ది నుంచి శివరాజ్ కుమార్, దివ్యేందు శర్మ ఫెరోషియస్ లుక్ రిలీజ్
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’తో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్సెస్లో చరణ్ పవర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మ్యాసీవ్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను మే 18న ముంబైలో గ్రాండ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనున్నారు.