ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదు, రైతు పుస్తకాల నుంచి జగన్ ఫోటోను తీసేయండి: సీఎం చంద్రబాబు
కూటమి అధికారంలోకి రావడానికి కీలకమైన అంశాల్లో ఒకటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ మరియు రైతు పట్టాదారు పాసుపుస్తకం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టంలోని లొసుగులతో మీ భూమి కాజేసేందుకు జగన్ ఎత్తులు వేస్తున్నారంటూ ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్లారు. అంతేకాదు... పాసుపుస్తకంపై ప్రభుత్వ రాజముద్ర కానీ లేదంటే హక్కుదారుడి ఫోటో వుండాలి కానీ ఆ పుస్తకంపైన జగన్ ఫోటో ఎందుకు వేసాడు? ఆ ఆస్తి ఏమైనా అతడి సొత్తా అంటూ అప్పట్లో ప్రచారం చేసారు.
తాము అధికారంలోకి రాగానే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేస్తామనీ, పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలన్నిటి పైనా జగన్ బొమ్మను తీయించేసి కొత్తగా ప్రభుత్వ రాజముద్రతో జారీ చేస్తామన్నారు. అందులో భాగంగా ఏపీ మంత్రిమండలి తాజాగా నిర్ణయం తీసుకున్నది. రైతులకు కొత్తగా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు జారీ చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించినట్లు సమాచారం.
ఐతే పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల నుంచి జగన్ బొమ్మని తొలగించి కొత్తవి ఇచ్చేందుకు కనీసం రూ. 50 కోట్ల నుంచి రూ. 70 కోట్ల వరకూ ఖర్చవుతుందని అధికారులు చెప్పినట్లు సమాచారం. దీనిపై సీఎం స్పందిస్తూ... ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదనీ, భూమి యజమాని రైతు కనుక దానిపై ప్రభుత్వ రాజముద్రతో కొత్తవి జారీ చేయాలని సూచించినట్లు తెలిసింది.