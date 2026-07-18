సంబంధిత వార్తలు
గోదావరి డెల్టా 70 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా వర్షపాత లోటు
గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో గత 70 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా వర్షపాత లోటు కనిపిస్తోందని, రుతుపవనాలు వచ్చి 50 రోజులు గడిచినా చెప్పుకోదగ్గ వర్షం పడలేదని మంత్రి నిమ్మల రామ నాయుడు శుక్రవారం తెలిపారు. 'సూపర్ ఎల్ నినో' ప్రభావం వల్ల నీటి లభ్యత తగ్గిందని, దీనివల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి బదులుగా సాగునీటి అవసరాల కోసం సిలేరు నుంచి నీటిని మళ్లించాల్సి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నీటి వృథాను అరికట్టి, ప్రతి చుక్కను అత్యంత సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి రామానాయుడు దౌలేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి కొత్తపేట, పి.గన్నవరం, అమలాపురం, ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గాలకు వెళ్లే కాలువలను పరిశీలించారు.
గోదావరి డెల్టా నీటిపారుదల వ్యవస్థను 70 శాతం కాలువ నీటిపారుదల, 30 శాతం వర్షపాతం అంచనాతో రూపొందించామని, అయితే దీర్ఘకాలిక పొడి స్పెల్తో ముఖ్యంగా కాకినాడ రూరల్, అమలాపురం, ముమ్మిడివరం ప్రాంతాల్లో తీవ్ర నీటి కొరత ఏర్పడిందని ఆయన అన్నారు. అమలాపురం కలెక్టరేట్లో ఖరీఫ్ సాగునీటి పరిస్థితిని సమీక్షించిన మంత్రి, సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణను చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కాలువలలో పూడిక తీయడం, కలుపు మొక్కలను తొలగించడం, సాగునీరు చివరి ఆయకట్టు ప్రాంతాలకు (టెయిల్-ఎండ్ ప్రాంతాలకు) చేరేలా చూడటం కోసం నీటిపారుదల, రెవెన్యూ శాఖల మధ్య సమన్వయం ఉండాలని ఆయన సూచించారు.
లోల్ల (Lolla) వద్ద దెబ్బతిన్న స్లూయిస్లతో సహా సాగునీటి మౌలిక సదుపాయాల నిర్వహణను గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిందని ఆరోపించిన మంత్రి, ఆయకట్టు పరిధిలోని ప్రతి ఎకరాకూ సాగునీరు అందించడానికి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన కాంక్రీటు గోడ కారణంగా సుమారు 40,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందకుండా పోయిందని రామ నాయుడు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
దీనికి బాధ్యులైన కాంట్రాక్టర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. రూ.74.24 కోట్ల వ్యయంతో చేపడుతున్న లొల్ల స్లూయిస్ అభివృద్ధి పనులపై కూడా సమీక్ష నిర్వహించినట్లు ఆయన తెలిపారు. సూపర్ ఎల్ నినో ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, సాగునీటి శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ నీటి వినియోగదారుల సంఘాల సమన్వయంతో ఖరీఫ్ సీజన్కు సరిపడా సాగునీరు అందేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని మంత్రి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం
గతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా సమంత సీమంతం జరిగినట్లు కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇటీవల భర్తతో థాయ్లాండ్ ట్రిప్ వెళ్లి, ఆ తర్వాత చిత్తూరులోని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడ ఆమెకు సింపుల్గా సీమంతం నిర్వహించారు. ఈ ఫోటోలను రాజ్ సోదరి శీతల్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.