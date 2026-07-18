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  4. No Rains In Godavari Delta For First Time In 70 Years: Minister
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (12:08 IST)

గోదావరి డెల్టా 70 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా వర్షపాత లోటు

Godavari Pushkarau
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (12:08 IST)
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గోదావరి డెల్టా ప్రాంతంలో గత 70 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా వర్షపాత లోటు కనిపిస్తోందని, రుతుపవనాలు వచ్చి 50 రోజులు గడిచినా చెప్పుకోదగ్గ వర్షం పడలేదని మంత్రి నిమ్మల రామ నాయుడు శుక్రవారం తెలిపారు. 'సూపర్ ఎల్ నినో' ప్రభావం వల్ల నీటి లభ్యత తగ్గిందని, దీనివల్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి బదులుగా సాగునీటి అవసరాల కోసం సిలేరు నుంచి నీటిని మళ్లించాల్సి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
నీటి వృథాను అరికట్టి, ప్రతి చుక్కను అత్యంత సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్‌, కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి రామానాయుడు దౌలేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి కొత్తపేట, పి.గన్నవరం, అమలాపురం, ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గాలకు వెళ్లే కాలువలను పరిశీలించారు. 
 
గోదావరి డెల్టా నీటిపారుదల వ్యవస్థను 70 శాతం కాలువ నీటిపారుదల, 30 శాతం వర్షపాతం అంచనాతో రూపొందించామని, అయితే దీర్ఘకాలిక పొడి స్పెల్‌తో ముఖ్యంగా కాకినాడ రూరల్, అమలాపురం, ముమ్మిడివరం ప్రాంతాల్లో తీవ్ర నీటి కొరత ఏర్పడిందని ఆయన అన్నారు. అమలాపురం కలెక్టరేట్‌లో ఖరీఫ్ సాగునీటి పరిస్థితిని సమీక్షించిన మంత్రి, సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణను చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కాలువలలో పూడిక తీయడం, కలుపు మొక్కలను తొలగించడం, సాగునీరు చివరి ఆయకట్టు ప్రాంతాలకు (టెయిల్-ఎండ్ ప్రాంతాలకు) చేరేలా చూడటం కోసం నీటిపారుదల, రెవెన్యూ శాఖల మధ్య సమన్వయం ఉండాలని ఆయన సూచించారు. 
 
లోల్ల (Lolla) వద్ద దెబ్బతిన్న స్లూయిస్‌లతో సహా సాగునీటి మౌలిక సదుపాయాల నిర్వహణను గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిందని ఆరోపించిన మంత్రి, ఆయకట్టు పరిధిలోని ప్రతి ఎకరాకూ సాగునీరు అందించడానికి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన కాంక్రీటు గోడ కారణంగా సుమారు 40,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందకుండా పోయిందని రామ నాయుడు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 
 
దీనికి బాధ్యులైన కాంట్రాక్టర్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్‌ను ఆదేశించారు. రూ.74.24 కోట్ల వ్యయంతో చేపడుతున్న లొల్ల స్లూయిస్ అభివృద్ధి పనులపై కూడా సమీక్ష నిర్వహించినట్లు ఆయన తెలిపారు. సూపర్ ఎల్ నినో ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, సాగునీటి శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ నీటి వినియోగదారుల సంఘాల సమన్వయంతో ఖరీఫ్ సీజన్‌కు సరిపడా సాగునీరు అందేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని మంత్రి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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