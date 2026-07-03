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పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు ప్రశ్న రావణ్ అరెస్ట్.. ఇదేంటని ప్రశ్నించిన ప్రకాష్ రాజ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడంతో ప్రముఖ యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ను అరెస్ట్ చేశారు. మచిలీపట్నం 31వ డివిజన్ జనసేన ఇన్ఛార్జ్ ఉడుముల బుజ్జి ఇచ్చిన రాతపూర్వక ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు అతనిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున నిందితుడు ప్రశ్న రావణ్ను కృష్ణా జిల్లాలోని మచిలీపట్నం ఇనకుదురు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఇకపోతే.. ప్రశ్న రావణ్ తరలింపు నేపథ్యంలో ఇనకుదురు పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద పోలీసుల కఠిన ఆంక్షలు విధించారు. స్టేషన్ ప్రధాన గేట్లు మూసివేసి భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
Prashna Raavan
మరోవైపు యూట్యూబర్ రావణ్పై కేసులు సరికాదని విలక్షణ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ అన్నారు. ఈ కేసులో అరెస్ట్ చేయలేమని కోర్టులు చెబుతున్నాయి. ఇంకా ఇలాంటి కేసుల్లో కోర్టులు బెయిల్ ఇస్తున్నా వరుస కేసులు పెడుతున్నారని ప్రకాష్ రాజ్ మండిపడ్డారు. రావణ్పై 30 కేసులు రెడీగా ఉన్నాయంటున్నారు. ఈ వ్యవహారం సిగ్గులేని కక్షసాధింపు చర్యేనని ప్రకాష్ ఫైర్ అయ్యారు. రావణ్ను వదిలేస్తారని ఆశిస్తున్నానని.. అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ఎంత దూరం వెళ్తారని ప్రకాష్ రాజ్ ప్రశ్నించారు.
Nagabandham Review: సనాతన ధర్మం కోసం తీసినా ఆకట్టుకోని నాగబంధం మూవీ రివ్యూ
పెదకాపు` ఫేమ్ విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించిన చిత్రం నాగబంధం. కార్తికేయ చిత్ర నిర్మాత అభిషేక్ నామా దర్శకుడిగా మారిన చిత్రమిది. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ హీరోయిన్లుగా నటించగా, నిక్ స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ పతాకాలపై కిశోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ, రామచంద్రరాజు, అనసూయ తదితరులు నటించారు. నేడు శుక్రవారం (జులై 3న) సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ ఇమ్మోర్టల్ నుంచి రాకాసి సాంగ్
Rajamouli: ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్ వారి 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్'లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి పేరు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఫ్రాన్స్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ లూమియర్లో ఉన్న ప్రఖ్యాత 'వాల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్మేకర్స్' పై తన పేరుతో కూడిన ఫలకాన్ని అందుకున్నారు. ఫ్రాన్స్లోని లియాన్లో ఉన్న లూమియర్ మ్యూజియంను, అలాగే 'ఈగ' మరియు 'ఆర్.ఆర్.ఆర్' చిత్రాలు హౌస్ఫుల్గా ప్రదర్శించబడిన స్క్రీనింగ్ రూమ్ను సందర్శించాను అంటూ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకా పలు విషయాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
జగపతి బాబు, లయ నటించిన వదలా చిత్రం రిలీజ్ కు సిద్ధం
జగపతి బాబు సస్పెన్స్, మిస్టరీ, బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'లో ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అకెళ్ల వి. కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్'తో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, టీజర్ అంచనాలను మరింత పెంచింది.