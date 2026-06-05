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రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఖరారు : షర్మిలకు మొండిచేయి చూపిన కాంగ్రెస్
రాజ్యసభలో ఖాళీ అయిన స్థానాలకు త్వరలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల పేర్లను కాంగ్రెస్ అధిష్టానం గురువారం ప్రకటించింది. అయితే, తనకు రాజ్యసభ సీటును కేటాయించాలని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని కలిసి విన్నవించినట్టు సమాచారం. దీంతో ఆమెను కర్నాటక నుంచి రాజ్యసభకు పంపుతారంటూ ప్రచారం సాగింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రచారానికి తెరదించుతూ ఏఐసీసీ తమ పార్టీ తరపున పోటీ చేసే రాజ్యసభ అభ్యర్థుల పేర్లను వెల్లడించింది.
మొత్తం ఏడు స్థానాలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటించింది. ఇందులో కర్నాటక నుంచి ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో పాటు పవన్ ఖేరా, మన్సూర్ అలీఖాన్ పేర్లను నామినేట్ చేసింది.
అలాగే, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మీనాక్షి నటరాజన్, రాజస్థాన్ నుంచి నీరజ్ డాంగి, తమిళనాడు నుంచి ప్రవీణ్ చక్రవర్తి, జార్ఖండ్ నుంచి ప్రణవ్ ఝా పేర్లను ఎంపిక చేసింది.
కాగా, 13 రాష్ట్రాల్లోని 27 రాజ్యసభ స్థానాలకు ద్వైవార్షిక, ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం ఇటీవల నోటిఫికేషన్ జారీచేసిన విషయం తెల్సిందే.
జూన్, జూలై నెలలో ఖాళీ అవుతున్న ఏపీ (4) గుజరాత్ (4), కర్నాటక (4), మధ్యప్రదేశ్ (3), రాజస్థాన్ (3), జార్ఖండ్ (3), మణిపూర్, మేఘాలయ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరం రాష్ట్రాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున ద్వైవార్షిక ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. వీటితో పాటు తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఖళీ అయిన మరో మూడు రాజ్యసభ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ నెల 18వ తేదీన పోలింగ్ నిర్వహించి, అదే రోజున ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాన్ని వెల్లడిస్తారు.
లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజను నిర్వహించిన తమన్నా భాటియా
నటి తమన్నా భాటియా తన నివాసంలో 'లింగ భైరవి దేవి పుణ్య పూజ'ను నిర్వహించిన అనుభవాన్ని ఎంతో భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం తనలో గొప్ప మార్పును కలిగించిన అనుభూతిగా నిలిచిందని అభివర్ణించారు. అతిథులు వెళ్లిపోయి, మంత్రోచ్ఛారణలు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా తాను ఆ దైవ విగ్రహం పక్కనే కూర్చుండిపోయానని, ఆ రోజు ముగిసిపోవడం తనకు ఇష్టం లేకపోయిందని ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లుంగీలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకుంటున్న ఫోటో
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పవన్ను దొర అంటూ ప్రకాష్ రాజ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు - కర్రుకాల్చి వాత పెట్టిన నటి హేమ (Video)
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మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
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