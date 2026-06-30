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  4. NTR or Pawan Movies: Which One Will Nara Lokesh Watch First?
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (12:24 IST)

ఒకే రోజు ఎన్టీఆర్, పవన్ సినిమాలను ఒకే రోజు చూస్తాను.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (12:14 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (12:24 IST)
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యువ నాయకుడు, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్, యువతతో మమేకమయ్యేందుకు, ప్రస్తుత తరం ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఉండేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా, జెన్-జీ తరహా శైలిలో ఇంటర్వ్యూ చేసిన కొందరు యువకులతో ఆయన సంభాషించారు.
 
అదే సమయంలో, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు ఒకే రోజు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంటే, వాటిలో దేనిని ఎంచుకుంటారని లోకేష్‌ను అడిగారు. ఇది ఒక క్లిష్టమైన ప్రశ్న అయినప్పటికీ, లోకేష్ చాలా సంయమనంతో సమాధానమిచ్చారు. తాను ఆ రెండు సినిమాలను ఒకే రోజు చూస్తానని చెప్పారు.  
 
తన తండ్రి చంద్రబాబును భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా చూడాలనుకుంటున్నారా లేక దేశ రాష్ట్రపతిగా చూడాలనుకుంటున్నారా అని అడిగినప్పుడు, ఆయన తెలివిగా ఏదీ కాదు అని సమాధానమిచ్చారు. చంద్రబాబు అమరావతిలో ఉంటూ, ఎప్పటిలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను అభివృద్ధి చేయడాన్ని చూడటానికే తాను ఇష్టపడతానని చెప్పారు.
 
రాగి సంగటి, హైదరాబాద్ బిర్యానీలలో దేనిని ఎంచుకుంటారని అడిగినప్పుడు, లోకేష్ వెంటనే 'సంగటి' అని సమాధానమిచ్చారు. గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఈ ప్రత్యేక వంటకం అంటే ఆయనకు ఎంతో ఇష్టమని దీనిని బట్టి అర్థమవుతోంది.
 
ఆ తర్వాత, రాబోయే 2029 ఎన్నికల గురించి ఆయన ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడారు. తదుపరి ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే ఘనవిజయం సాధిస్తుందని, అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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