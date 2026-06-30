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ఒకే రోజు ఎన్టీఆర్, పవన్ సినిమాలను ఒకే రోజు చూస్తాను.. నారా లోకేష్
యువ నాయకుడు, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్, యువతతో మమేకమయ్యేందుకు, ప్రస్తుత తరం ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఉండేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా, జెన్-జీ తరహా శైలిలో ఇంటర్వ్యూ చేసిన కొందరు యువకులతో ఆయన సంభాషించారు.
అదే సమయంలో, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు ఒకే రోజు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంటే, వాటిలో దేనిని ఎంచుకుంటారని లోకేష్ను అడిగారు. ఇది ఒక క్లిష్టమైన ప్రశ్న అయినప్పటికీ, లోకేష్ చాలా సంయమనంతో సమాధానమిచ్చారు. తాను ఆ రెండు సినిమాలను ఒకే రోజు చూస్తానని చెప్పారు.
తన తండ్రి చంద్రబాబును భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా చూడాలనుకుంటున్నారా లేక దేశ రాష్ట్రపతిగా చూడాలనుకుంటున్నారా అని అడిగినప్పుడు, ఆయన తెలివిగా ఏదీ కాదు అని సమాధానమిచ్చారు. చంద్రబాబు అమరావతిలో ఉంటూ, ఎప్పటిలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ను అభివృద్ధి చేయడాన్ని చూడటానికే తాను ఇష్టపడతానని చెప్పారు.
రాగి సంగటి, హైదరాబాద్ బిర్యానీలలో దేనిని ఎంచుకుంటారని అడిగినప్పుడు, లోకేష్ వెంటనే 'సంగటి' అని సమాధానమిచ్చారు. గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఈ ప్రత్యేక వంటకం అంటే ఆయనకు ఎంతో ఇష్టమని దీనిని బట్టి అర్థమవుతోంది.
ఆ తర్వాత, రాబోయే 2029 ఎన్నికల గురించి ఆయన ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడారు. తదుపరి ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే ఘనవిజయం సాధిస్తుందని, అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్
స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.
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జీ5 స్ట్రీమింగ్ లో ఆసక్తిని పెంచుతోన్న వీరభద్రుని రహస్యం
వీరభ్రదపురం.. అందమైన పల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియని ఓ రహస్యం ఉంది..అదే వీరభద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీరభద్రుడు నుంచి తప్పు చేయాలనుకున్నవారు తప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధర్మ గంట మోగిందంటే.. తప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక తప్పదు. దీంతో ఊళ్లోని ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వస్తుంది.