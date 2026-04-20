సత్తెనపల్లిలో నర్సు దారుణ హత్య : ఆర్ఎంపీ వైద్యుడిపై ఆరోపణలు
పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో విషాదకర ఘటన జరిగింది. స్థానిక వావిలాల నగర్లో గోవర్థన (40) అనే వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇంట్లోని ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. వివరాలను పరిశీలిస్తే, గోవర్థన స్థానికంగా ఉన్న ఒక క్లినిక్లో నర్సుగా పని చేస్తున్నారు. అయితే, ఆమె పని చేస్తున్న క్లినిక్లోని ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు ఆమెపై చేయి చేసుకోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది.
ఈ కారణంగానే ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేశారు. గోవర్థన ఆత్మహత్యకు దారితీసిన కారణాలు మాత్రం తెలియాల్సింది. స్థానిక పోలీసులు మాత్రం ఆత్మహత్య కేసుగా నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.