October 04, 2026: మంగళవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ - ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 6, 2026 నాటి భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) వాతావరణ నివేదికను పరిశీలిస్తే.. తెలంగాణ ఉరుములతో కూడిన వర్షాల హెచ్చరికలు: తూర్పు- దక్షిణ జిల్లాలలో చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఐఎండీ పసుపు హెచ్చరికను జారీ చేసింది.
Weather forecast
వర్షపాతం: ఉత్తర- పశ్చిమ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా పొడిగా ఉంటుంది. కానీ తూర్పులోని కొన్ని ప్రాంతాలలో (ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, నల్గొండ) చెదురుమదురుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 32°C నుండి 34°C వరకు చేరుకుంటాయి. మధ్య అంతర్గత జిల్లాలలో తెల్లవారుజామున చల్లగా ఉంటుంది, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 18°C-20°C కి పడిపోతాయి.
హైదరాబాద్ ఫోకస్: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33°C, రాత్రిపూట పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం కింద సౌకర్యవంతంగా 21°C కి పడిపోతుంది. విస్తారంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం తక్కువగా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్: తీరప్రాంత జిల్లాలైన విశాఖపట్నం, కాకినాడ, బాపట్ల, కృష్ణా, నెల్లూరులలో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ: అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. వాతావరణం వెచ్చగా, తేమగా ఉండి, మధ్యమధ్యలో పొడిగా ఉంటుంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి జిల్లాలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 33°C నుండి 35°C వరకు ఉంటాయి. తీరప్రాంతంలో అధిక తేమ కారణంగా, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 23°C-25°C కి తగ్గుతాయి.