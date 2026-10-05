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  4. October 04, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

October 04, 2026: మంగళవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (19:12 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ - ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 6, 2026 నాటి భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) వాతావరణ నివేదికను పరిశీలిస్తే.. తెలంగాణ ఉరుములతో కూడిన వర్షాల హెచ్చరికలు: తూర్పు- దక్షిణ జిల్లాలలో చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఐఎండీ పసుపు హెచ్చరికను జారీ చేసింది. 
 
వర్షపాతం: ఉత్తర- పశ్చిమ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా పొడిగా ఉంటుంది. కానీ తూర్పులోని కొన్ని ప్రాంతాలలో (ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, నల్గొండ) చెదురుమదురుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 32°C నుండి 34°C వరకు చేరుకుంటాయి. మధ్య అంతర్గత జిల్లాలలో తెల్లవారుజామున చల్లగా ఉంటుంది, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 18°C-20°C కి పడిపోతాయి. 
 
హైదరాబాద్ ఫోకస్: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33°C, రాత్రిపూట పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం కింద సౌకర్యవంతంగా 21°C కి పడిపోతుంది. విస్తారంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం తక్కువగా ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్: తీరప్రాంత జిల్లాలైన విశాఖపట్నం, కాకినాడ, బాపట్ల, కృష్ణా, నెల్లూరులలో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ: అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. వాతావరణం వెచ్చగా, తేమగా ఉండి, మధ్యమధ్యలో పొడిగా ఉంటుంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి జిల్లాలలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 33°C నుండి 35°C వరకు ఉంటాయి. తీరప్రాంతంలో అధిక తేమ కారణంగా, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 23°C-25°C కి తగ్గుతాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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