October 07, 2026: బుధవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ - వాతావరణ సూచన: అన్ని జిల్లాల్లోనూ పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా.
Weather forecast
ఆకాశం: ఉదయం వేళ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో పాటు ఆకాశం చాలా వరకు నిర్మలంగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31 డిగ్రీల నుంచి 33 డిగ్రీల వరకు
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 21 డిగ్రీల నుంచి 24 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
హెచ్చరిక: ఎటువంటి ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేయలేదు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ యానాం - వాతావరణ సూచన: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
గాలులు: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 - 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.