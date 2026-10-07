అక్టోబర్ 08, 2026 గురువారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్: ఆంధ్రప్రదేశ్ యానాం: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, అలాగే ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. కొన్ని తీరప్రాంత ప్రాంతాలలో బలమైన గాలులు వీచవచ్చు.
Weather forecast
రాయలసీమ: పగటిపూట సాధారణంగా వేడిగా, తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. సాయంత్రం వేళల్లో స్థానికంగా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్టంగా 33- 36 డిగ్రీల మధ్య వుంటుంది.
కనిష్టంగా 22 - 25 డిగ్రీల మధ్య వుంటుంది.
తెలంగాణ - సాధారణ పరిస్థితులు: చాలా జిల్లాల్లో ప్రధానంగా వెచ్చని, పొడి, తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత లేదా సాయంత్రం వేళల్లో కొన్ని తూర్పు, దక్షిణ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా స్వల్పకాలిక వర్షం లేదా తేలికపాటి ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్- పరిసర ప్రాంతాలు: ఉదయం పూట ఆహ్లాదకరమైన ఉష్ణోగ్రతలు, పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం వేళ వాతావరణం వేడిగా మరియు తేమతో కూడి ఉంటుంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్టంగా 32 - 35 డిగ్రీల మధ్య వుంటుంది.
అలాగే కనిష్టంగా 20- 23 డిగ్రీల వరకు వుంటుంది.