October 11, 2026: అక్టోబర్ 11నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన
తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన (అక్టోబర్ 11): బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న ఉపరితల అల్పపీడన ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అంతటా వాతావరణ పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తోంది. దీనివల్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీస్తాయి.
Weather forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తాజా ఉపరితల ప్రసరణ ప్రభావంతో వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర మరియు దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు మరియు ఉపరితల గాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ: రాయలసీమలోని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
తీరప్రాంత పరిస్థితులు: సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండటం, ఈదురు గాలుల కారణంగా మత్స్యకారులు, తీరప్రాంత నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
తెలంగాణ వాతావరణం - హైదరాబాద్ - మధ్య తెలంగాణ: ఉదయం పూట సాధారణంగా వెచ్చగా/పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. సాయంత్రం తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు లేదా స్థానికంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.
పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 33°C మధ్య కొనసాగి, రాత్రిపూట 22°C నుండి 23°C కి పడిపోతాయి.
ఉత్తర తూర్పు జిల్లాలు: అక్కడక్కడ మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.