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  4. October 11, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

October 11, 2026: అక్టోబర్ 11నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (19:51 IST)
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Weather forecast
తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన (అక్టోబర్ 11): బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న ఉపరితల అల్పపీడన ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అంతటా వాతావరణ పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తోంది. దీనివల్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీస్తాయి. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తాజా ఉపరితల ప్రసరణ ప్రభావంతో వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉత్తర మరియు దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు మరియు ఉపరితల గాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ: రాయలసీమలోని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
తీరప్రాంత పరిస్థితులు: సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండటం, ఈదురు గాలుల కారణంగా మత్స్యకారులు, తీరప్రాంత నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. 
 
తెలంగాణ వాతావరణం - హైదరాబాద్ - మధ్య తెలంగాణ: ఉదయం పూట సాధారణంగా వెచ్చగా/పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. సాయంత్రం తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు లేదా స్థానికంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. 
 
పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 33°C మధ్య కొనసాగి, రాత్రిపూట 22°C నుండి 23°C కి పడిపోతాయి. 
 
ఉత్తర తూర్పు జిల్లాలు: అక్కడక్కడ మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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