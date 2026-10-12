తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ నివేదిక ఎలా వుందంటే?
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: పొడి వాతావరణం, ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుంది.
Weather forecast
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 32°C - 33°C వరకు, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 20°C - 21°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తర - తూర్పు జిల్లాలు (ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, వరంగల్): పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఉదయం వేళ స్వల్ప చలి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది.
దక్షిణ జిల్లాలు (మహబూబ్నగర్, నల్గొండ): అక్కడక్కడా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉందే తప్ప భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు లేవు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ నివేదిక దక్షిణ కోస్తా - రాయలసీమ (నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, వైఎస్సార్ కడప): ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావం, బంగాళాఖాతంలో ఉన్న తేమ కారణంగా అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తర కోస్తా (విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం): పొడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. పగటివేళ ఎండ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
మధ్య కోస్తా (విజయవాడ, గుంటూరు, ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలు): పగలు ఎండ, సాయంత్రం వేళల్లో పొడిగా ఉండి సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి.