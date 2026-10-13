Weather forecast: October 14, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ), అక్టోబర్ 14, 2026 నాటి వాతావరణ నివేదికల ప్రకారం, పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంపై ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, నైరుతి రుతుపవనాల ఉపసంహరణ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారనున్నాయి.
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ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితులు: అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు, బలమైన గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రధాన ప్రాంతాలు: తీరప్రాంతం వెంబడి వీచే తేమతో కూడిన గాలుల కారణంగా కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడా వర్ష సూచన ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C–32°C (88°F–89°F), కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 20°C–22°C (68°F–71°F) మధ్య నమోదవుతాయి. తీరప్రాంతాల్లో తేమ శాతం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
తెలంగాణ పరిస్థితులు: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి జల్లులు లేదా సాయంత్రం/రాత్రి వేళల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
ప్రధాన ప్రాంతాలు: గ్రేటర్ హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, నల్గొండ, ఖమ్మం, కరీంనగర్ మరియు వరంగల్ జిల్లాలు. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 33°C (91°F-93°F), రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 20°C–22°C (68°F-72°F) మధ్య ఉంటాయి. తెల్లవారుజామున చల్లని గాలులు వీస్తాయి.
కొన్ని ప్రాంతాలలో బలమైన గాలులు (గంటకు 40–50 కి.మీ వేగంతో), పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంత మత్స్యకారులు సముద్రంలో చేపల వేట సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించడమైనది.