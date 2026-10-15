అక్టోబర్ 16, 2026 : తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ: ఈశాన్య రుతుపవనాల రాకకు ముందు వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C నుండి 33°C వరకు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 23°C నుండి 24°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్- పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
హెచ్చరికలు: కొన్ని ప్రాంతాల్లో (ముఖ్యంగా తూర్పు - దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలైన ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ మరియు రంగారెడ్డిలలో) ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు, గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్: పశ్చిమ-మధ్య, నైరుతి బంగాళాఖాతం ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
కోస్తా ఆంధ్ర (విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ): వాతావరణం: ఆకాశం పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C-33°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 21°C-23°C వరకు ఉండవచ్చు. రాయలసీమ (తిరుపతి, అనంతపురం, చిత్తూరు): వాతావరణం: తూర్పు దిశ నుండి వీచే తేమతో కూడిన గాలుల ప్రభావంతో, అక్కడక్కడా వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 33°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 24°C వరకు ఉండవచ్చు.
హెచ్చరికలు: కోస్తా జిల్లాలు-రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.