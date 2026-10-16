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  4. October 17, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

శనివారం, అక్టోబర్ 17, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే..?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (17:59 IST)
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Weather forecast
శనివారం, అక్టోబర్ 17, 2026 నాటి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన: తెలంగాణ సాధారణ పరిస్థితి: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది, పగటిపూట వాతావరణం వెచ్చగా, తేమగా ఉంటుంది. 
 
వర్షపాత సూచన: తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా అక్కడక్కడా ఉరుములు/మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ప్రభావితమయ్యే ప్రధాన ప్రాంతాలు: హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్టాలు సుమారు 31°C - 33°C, కనిష్టాలు సుమారు 22°C - 24°C. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధారణ పరిస్థితి: ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రారంభం, దక్షిణ ఆంధ్ర తీరం వెంబడి చురుకుగా ఉన్న తుఫాను వలయం కారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. 
 
వర్షపాత అంచనా: తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు, ఉరుములు, మరియు ఈదురు గాలులు వీస్తాయి. 
 
ప్రభావితమయ్యే ప్రధాన ప్రాంతాలు: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్: దక్షిణ తీర జిల్లాలలో (నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల) మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు. రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.  
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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