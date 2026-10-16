శనివారం, అక్టోబర్ 17, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే..?
శనివారం, అక్టోబర్ 17, 2026 నాటి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన: తెలంగాణ సాధారణ పరిస్థితి: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది, పగటిపూట వాతావరణం వెచ్చగా, తేమగా ఉంటుంది.
Weather forecast
వర్షపాత సూచన: తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా అక్కడక్కడా ఉరుములు/మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రభావితమయ్యే ప్రధాన ప్రాంతాలు: హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్. ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్టాలు సుమారు 31°C - 33°C, కనిష్టాలు సుమారు 22°C - 24°C.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధారణ పరిస్థితి: ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రారంభం, దక్షిణ ఆంధ్ర తీరం వెంబడి చురుకుగా ఉన్న తుఫాను వలయం కారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది.
వర్షపాత అంచనా: తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు, ఉరుములు, మరియు ఈదురు గాలులు వీస్తాయి.
ప్రభావితమయ్యే ప్రధాన ప్రాంతాలు: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్: దక్షిణ తీర జిల్లాలలో (నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల) మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు. రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.