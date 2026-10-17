ఆదివారం, అక్టోబర్ 18, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే..?
భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) నివేదికల ఆధారంగా, 2026 అక్టోబర్ 18న ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాతావరణ సూచన ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం..
weather forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్: కోస్తాంధ్ర - పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, ఏలూరు, కృష్ణ, ప్రకాశం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమ - చిత్తూరు, తిరుపతి వంటి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు, అక్కడక్కడా ఉరుములు మరియు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు - పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 31°C–33°C (88°F–91°F) మధ్య, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 22°C–24°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ: సాధారణ సూచన - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
హెచ్చరికలు - కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ప్రభావిత ప్రాంతాలు - వరంగల్, హన్మకొండ, మహబూబాబాద్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.