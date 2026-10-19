అక్టోబర్ 20, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
భారత వాతావరణ శాఖ అక్టోబర్ 20, 2026 నాటి వాతావరణ వివరాలను పరిశీలిస్తే..
Weather forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్ - వర్ష సూచన: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుఫాను ప్రభావం (cyclonic circulation), సమీప ప్రాంతాల్లోని అల్పపీడన వ్యవస్థల ప్రభావంతో దక్షిణ భారతదేశం వైపు తేమతో కూడిన గాలులు వీస్తున్నాయి. కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు పడవచ్చు.
గాలులు: తీర ప్రాంతాలు, రాయలసీమలో గంటకు 30-50 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 30°C - 32°C (86°F – 90°F) మధ్య, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 21°C - 23°C (70°F – 73°F) మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక - వర్ష సూచన: తెలంగాణలో, ముఖ్యంగా దక్షిణ, తూర్పు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. మధ్య, ఉత్తర తెలంగాణలో వాతావరణం దాదాపు స్థిరంగా ఉండి, అక్కడక్కడా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
హైదరాబాద్ ప్రాంతం: హైదరాబాద్లో పగటిపూట ఆకాశం కొంత మసకగా ఉంటుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C - 33°C (89°F – 92°F) మధ్య, రాత్రిపూట ఆహ్లాదకరమైన కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 21°C - 22°C (70°F - 72°F) మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.