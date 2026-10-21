అక్టోబర్ 22, 2026 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
అక్టోబర్ 22, 2026 నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వాతావరణం ఎలా వుంటుంది...
Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితి: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా పొడి వాతావరణం నెలకుంటుంది. ఉదయం సమయాల్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమై, మధ్యాహ్నం వేళ తేలికపాటి ఎండ వెలుగు ఉంటుంది.
ఉష్ణోగ్రతలు:
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 31°C నుండి 33°C వరకు.
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 20°C నుండి 22°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: నగరంలో ఉదయం వేళ తేలికపాటి పొగమంచు లేదా పొడి వాతావరణం ఉండి, మధ్యాహ్నానికి మేఘాలు ముసురుకునే అవకాశం ఉంది. వర్ష సూచన దాదాపు లేదు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ పరిస్థితి: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం/అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ - దక్షిణ కోస్తా: తిరుపతి, చిత్తూరు, నెల్లూరు, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలలో కొన్నిచోట్ల మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తర కోస్తా: విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, ఒంటరిగా కొన్నిచోట్ల వర్షపు జల్లులు పడవచ్చు.
ఉష్ణోగ్రతలు:
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 30°C నుండి 32°C.
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 23°C నుండి 25°C.