అక్టోబర్ 23, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
అక్టోబర్ 23, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితులు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రధానంగా పొడిగా, ఎక్కువగా మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా ఎండగా ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల చెదురుమదురుగా తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు:
గరిష్ఠం: సుమారు 32°C
కనిష్టం: సుమారు 22°C
గాలులు: ఈశాన్య గాలులు గంటకు సుమారు 8 మైళ్ల (13 కి.మీ.) వేగంతో వీస్తాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్
వాతావరణ పరిస్థితులు: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న అల్పపీడన వ్యవస్థల కారణంగా కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలో చెదురుమదురుగా నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
హెచ్చరికలు: ముఖ్యంగా తీరప్రాంత జిల్లాలలో (ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి వంటివి) ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతాల్లో మత్స్యకారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించడమైనది.