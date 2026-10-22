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  4. October 23, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

అక్టోబర్ 23, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (19:54 IST)
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Weather forecast
అక్టోబర్ 23, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
 
తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితులు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రధానంగా పొడిగా, ఎక్కువగా మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా ఎండగా ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల చెదురుమదురుగా తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు:
గరిష్ఠం: సుమారు 32°C
కనిష్టం: సుమారు 22°C

గాలులు: ఈశాన్య గాలులు గంటకు సుమారు 8 మైళ్ల (13 కి.మీ.) వేగంతో వీస్తాయి.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్
వాతావరణ పరిస్థితులు: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న అల్పపీడన వ్యవస్థల కారణంగా కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలో చెదురుమదురుగా నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
హెచ్చరికలు: ముఖ్యంగా తీరప్రాంత జిల్లాలలో (ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి వంటివి) ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. తీరప్రాంతాల్లో మత్స్యకారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించడమైనది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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