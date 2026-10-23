అక్టోబర్ 24, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణలో వాతావరణం: చాలా జిల్లాల్లో వాతావరణం ప్రధానంగా పొడిగా, వెచ్చగా ఉంటుంది. ఆకాశం ఎండగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C నుండి 33°C వరకు ఉండవచ్చు, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 20°C నుండి 22°C వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
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హైదరాబాద్- పరిసర ప్రాంతాలు: పగటిపూట ఆహ్లాదకరమైన, ఎండతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°Cగా, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 20°Cగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సూచన: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ -యానాం: ఆకాశం పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ వ్యవస్థల ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ ప్రాంతం: వాతావరణం ప్రధానంగా పొడిగా ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు మేఘాలు కమ్ముకోవచ్చు, మధ్యాహ్న వేళల్లో వేడిగా ఉంటుంది. తూర్పు ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: మైదాన ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుండి 33°C వరకు, తీర ప్రాంతాల్లో 29°C నుండి 31°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సగటున 21°C నుండి 23°C వరకు ఉంటాయి.