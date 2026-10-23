  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. October 24, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

అక్టోబర్ 24, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

AP_Telangana
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (19:31 IST)
google-news
AP_Telangana
తెలంగాణలో వాతావరణం: చాలా జిల్లాల్లో వాతావరణం ప్రధానంగా పొడిగా, వెచ్చగా ఉంటుంది. ఆకాశం ఎండగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C నుండి 33°C వరకు ఉండవచ్చు, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 20°C నుండి 22°C వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్- పరిసర ప్రాంతాలు: పగటిపూట ఆహ్లాదకరమైన, ఎండతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°Cగా, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 20°Cగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ సూచన: కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ -యానాం: ఆకాశం పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ వ్యవస్థల ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ ప్రాంతం: వాతావరణం ప్రధానంగా పొడిగా ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు మేఘాలు కమ్ముకోవచ్చు, మధ్యాహ్న వేళల్లో వేడిగా ఉంటుంది. తూర్పు ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: మైదాన ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుండి 33°C వరకు, తీర ప్రాంతాల్లో 29°C నుండి 31°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సగటున 21°C నుండి 23°C వరకు ఉంటాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Hyderabad: రెండో సారి కూడా వీసా రిజక్ట్ అయితే ఏం చేయాలి.. భయంతో యువకుడి ఆత్మహత్య

Rukmini Vasanth: డైరెక్టర్ శ్రీ కార్తిక్ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా రుక్మిణి వసంత్‌

Rukmini Vasanth: డైరెక్టర్ శ్రీ కార్తిక్ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా రుక్మిణి వసంత్‌తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇందులో రుక్మిణి వసంత్‌ను ‘తారా’గా పరిచయం చేశారు. ఈ వీడియోతో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. దర్శకుడు శ్రీ కార్తిక్, నటులు దేవ్ రామనాథ్, వినాయక్ వైద్యనాథన్ కలిసి ‘తారా’ పాత్రను ఖరారు చేయడానికి సమయం మించిపోతోందని చర్చించుకుంటుండగా, వారికి ఓ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అది వారిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఇలా ఆసక్తికరమైన సరదా సన్నివేశాలతో సాగిన వీడియో చివర్లో రుక్మిణి వసంత్‌ను పరిచయం చేశారు.

ఎన్వీఆర్ సినిమా ద్వారా సూర్య, నజ్రియా నజీమ్‌ చిత్రం సీన్ రిలీజ్

ఎన్వీఆర్ సినిమా ద్వారా సూర్య, నజ్రియా నజీమ్‌ చిత్రం సీన్ రిలీజ్హీరో సూర్య, మలయాళ బ్లాక్‌బస్టర్ ‘ఆవేశం’ ఫేమ్ దర్శకుడు జిత్తు మాధవన్‌తో కలసి యాక్షన్-కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘సీన్’ చేస్తున్నారు. నజ్రియా నజీమ్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, ఆనంద్ రాజ్, లాల్, రాజ్ ప్రియన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జ్యోతిక, సూర్య జాగరం స్టూడియోస్, 2డీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్లపై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. జయశ్రీ దామోదరన్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

విజయ్ శంకర్, సిరి చౌదరి, ఖయ్యూమ్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ దెయ్యం

విజయ్ శంకర్, సిరి చౌదరి, ఖయ్యూమ్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ దెయ్యంశౌర్య ఆర్య సమర్పణలో అన్నే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వెంకట్ నిమ్మలపూడి, సింధు అన్నే నిర్మిస్తున్న నూతన చిత్రం ‘మిస్టర్ దెయ్యం’ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి. విజయ్ శంకర్, సిరి చౌదరి, ఖయ్యూమ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ మూవీకి సంజన అన్నే దర్శకత్వం వహించనున్నారు. శుక్రవారం నాడు నిర్వహించిన పూజా కార్యక్రమానికి మంచు మనోజ్, అలీ, విజయ్ కనకమేడల, ఆర్పీ పట్నాయక్, పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, రమేష్ పుప్పాల, సమీర్, చింటు, వీర శంకర్, రాజా వన్నెం రెడ్డి, విఎన్ ఆదిత్య, జ్యోత్స, లేబర్ కమిషనర్ గంగాధర్, కొరియోగ్రాఫర్ విజయ్ పోలకి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

ఇడుపు కాయితం మన ఇంటి కథ అందరినీ ఆకట్టుకుంది - బన్నీ వాస్

ఇడుపు కాయితం మన ఇంటి కథ అందరినీ ఆకట్టుకుంది - బన్నీ వాస్ప్రియదర్శి హీరోగా నిర్మిస్తున్న సినిమా "ఇడుపు కాయితం". ఈ సినిమాలో ఫోక్ సాంగ్స్ ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్న నటి నాగదుర్గ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో ఎంటర్ టైనింగ్ డ్రామాగా "ఇడుపు కాయితం" సినిమాను యువ దర్శకుడు వంశీరెడ్డి దొండపాటి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 11న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు "ఇడుపు కాయితం" సినిమా నుంచి 'గడప..' సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

Kalki 2: భైరవగా సెట్స్‌లో అడుగుపెట్టిన ప్రభాస్ - కల్కి సీక్వెల్ టీమ్ బర్త్‌డే విషెస్

Kalki 2: భైరవగా సెట్స్‌లో అడుగుపెట్టిన ప్రభాస్ - కల్కి సీక్వెల్ టీమ్ బర్త్‌డే విషెస్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించడంతో, ఈ సినిమా సీక్వెల్‌పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఫ్యూచర్, పురాణాల కలయికతో రూపొందిన ఈ ప్రత్యేకమైన సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌ను మరింత భారీ స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా సీక్వెల్‌ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజనరీ ఫిల్మ్‌మేకర్ నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో, ప్రతిష్టాత్మక వైజయంతీ మూవీస్ బ్యానర్‌పై అశ్వినీ దత్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.