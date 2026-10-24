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  4. October 25, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

అక్టోబర్ 25, 2026 నాటి తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (22:48 IST)
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weather forecast
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అర్నబ్ తుఫాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు పయనించనుంది. దీని ప్రకారం అక్టోబర్ 26 నాటికి గంటకు 70-80 కిలోమీటర్ల వేగంతో, గరిష్టంగా 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అర్నబ్ తుఫానుగా మారనుంది. ఇది పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ అక్టోబర్ 28న ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా దక్షిణ ఒడిశా తీరాలను తాకుతుందని అంచనా.
 
తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశాలో అక్కడక్కడా అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అధికారులు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేశారు, సెలవులను రద్దు చేశారు. మత్స్యకారులను తీరంలోనే ఉండాలని హెచ్చరించారు. 
 
మరోవైపు, అరేబియా సముద్రంలోని మరో అల్పపీడనాన్ని కూడా ఇది తనలో కలుపుకొని లోపలి ప్రాంతాలలో అదనపు వర్షాలు కురిపించవచ్చని వాతావరణ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
 
మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న అర్నాబ్ తుఫాను ప్రభావంతో, అక్టోబర్ 28న తెలంగాణలో భారీ నుండి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఈ జిల్లాలకు 'రెడ్ అలర్ట్' జారీ చేసింది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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