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Official: తెలంగాణలో జనసేన-టీడీపీల మధ్య పొత్తు లేదు..
2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీయే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన, బీజేపీలతో పొత్తు పెట్టుకుంది. అయితే, ఈ పొత్తు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితమని, తెలంగాణకు విస్తరించదని స్పష్టమవుతోంది.
Janasena
తెలంగాణలో తమ పోరాటానికి సొంతంగానే సిద్ధం కావాల్సి ఉన్నందున, ఇది తెలుగుదేశం, జనసేన పార్టీలకు ఒక ఆసక్తికరమైన పరిణామం. తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీకి గణనీయమైన ప్రజాదరణతో పాటు బలమైన కార్యకర్తల వ్యవస్థ కూడా ఉంది.
అయితే, 2023 ఎన్నికల్లో ఈ వ్యవస్థలోని అత్యధికులు రేవంత్ రెడ్డికి, తద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతుగా పనిచేశారు. కాబట్టి, 2028 తెలంగాణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓట్లను చీల్చాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్ణయించుకుంటుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. జనసేన పార్టీ తెలంగాణలో ఇంకా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకోవాల్సి ఉంది.
కానీ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం ఆ దిశగా గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయినప్పటికీ, తెలంగాణలో ఒంటరిగా పోటీ చేయడం ఆ పార్టీకి నిజంగా ఒక కఠినమైన సవాలుగా మారనుంది.
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'మీరే నా సర్వస్వం..' - భారతీరాజా మృతిపై నటి రాధిక ఎమోషనల్ పోస్ట్
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లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు డుమ్మా కొట్టారు.. (Video)
ప్రముఖ నటి వరలక్ష్మిపై 'పోలీస్ కంప్లైట్' చిత్ర దర్శకుడు సంజీవ్ మేగోటి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. లక్షలకు లక్షలు పారితోషికం తీసుకున్న నటి వరలక్ష్మి ప్రమోషన్కు పిలిస్తే రావడం లేదు కదా సమయం లేదంటూ చెబుతున్నారన్నారు. పెద్ది సినిమాకు రామ్ చరణ్ వంటి స్టార్ హీరో రేయింబవుళ్లు ప్రమోషన్ చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
కర్మ ఎవరినీ వదలదు—వరలక్ష్మిని కూడా : దర్శకుడు సంజీవ్ మెగోటి
హారర్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్, కామెడీ, రొమాన్స్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కిన అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ చిత్రం జూన్ 12న తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఎంఎస్కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మాణంలో, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుక హైదరాబాద్ ఫిలిం ఛాంబర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
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రుత్విక్ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత కె. నిహారిక దాసరి చిత్రం ‘రాజా ది రాజా’. నేటి తరానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్, అందమైన ప్రేమకథతో మేళవిస్తూ ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మేకర్స్ మ్యూజికల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు. సినిమా నుంచి తుఝ్పే ఫిదా సాంగ్ ను విడుదల చేశారు.