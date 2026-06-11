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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (10:28 IST)

Official: తెలంగాణలో జనసేన-టీడీపీల మధ్య పొత్తు లేదు..

Janasena
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (09:55 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (10:28 IST)
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2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీయే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన, బీజేపీలతో పొత్తు పెట్టుకుంది. అయితే, ఈ పొత్తు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్‌కే పరిమితమని, తెలంగాణకు విస్తరించదని స్పష్టమవుతోంది. 
 
Janasena
తెలంగాణలో బీజేపీ మరే ఇతర పార్టీతోనూ పొత్తు పెట్టుకోదని కేంద్ర హోం మంత్రి, బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా ధృవీకరించారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో బీజేపీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుందని, భవిష్యత్తులో కూడా పొత్తుకు ఎలాంటి అవకాశం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీనివల్ల రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ, తదుపరి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఒంటరిగానే పోరాడుతుందన్న విషయం ఖరారైంది. 
 
తెలంగాణలో తమ పోరాటానికి సొంతంగానే సిద్ధం కావాల్సి ఉన్నందున, ఇది తెలుగుదేశం, జనసేన పార్టీలకు ఒక ఆసక్తికరమైన పరిణామం. తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీకి గణనీయమైన ప్రజాదరణతో పాటు బలమైన కార్యకర్తల వ్యవస్థ కూడా ఉంది. 
 
అయితే, 2023 ఎన్నికల్లో ఈ వ్యవస్థలోని అత్యధికులు రేవంత్ రెడ్డికి, తద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతుగా పనిచేశారు. కాబట్టి, 2028 తెలంగాణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓట్లను చీల్చాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్ణయించుకుంటుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. జనసేన పార్టీ తెలంగాణలో ఇంకా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకోవాల్సి ఉంది.
 
కానీ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం ఆ దిశగా గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయినప్పటికీ, తెలంగాణలో ఒంటరిగా పోటీ చేయడం ఆ పార్టీకి నిజంగా ఒక కఠినమైన సవాలుగా మారనుంది.
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