కంటైనర్ ట్రక్కును ఢీకొన్న ఆయిల్ ట్యాంకర్.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం కైతాపురం సమీపంలో శనివారం ఉదయం ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వెనుక నుండి ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఒక కంటైనర్ ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ముప్పై నిమిషాలకు పైగా క్యాబిన్లో చిక్కుకున్న ట్యాంకర్ డ్రైవర్ను అత్యవసర సేవలు రక్షించాయి.అతనికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఈ ఢీకొనడం వల్ల విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేపై నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. సమాచారం అందుకున్న చౌటుప్పల్ పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు.
డ్రైవర్ను బయటకు తీసేందుకు పోలీసులు సుమారు అరగంటకు పైగా శ్రమించారు. గ్యాస్ కట్టర్లు, ఇతర పరికరాల సహాయంతో క్యాబిన్ భాగాలను కట్ చేసి చివరకు డ్రైవర్ను క్షేమంగా బయటకు తీయగలిగారు. అనంతరం అతడిని చికిత్స కోసం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.