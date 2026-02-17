గతంలో పొరపాటున స్టే ఇచ్చాం.. దాన్ని శ్రీలక్ష్మి ఎంజాయ్ చేశారు : సుప్రీంకోర్టు
ఓబుళాపురం అక్రమ మైనింగ్ కేసు విచారణ నుంచి తనను విముక్తిరాలిని చేయాలంటూ ఏపీకి చెందిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిణి శ్రీలక్ష్మి దాఖలు చేసుకున్న డిశ్చార్జ్ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తోసిపుచ్చింది. ఈ కేసులో విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పింది. ఈ కేసులో గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థిస్తూ విచారణను ఎదుర్కోవాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.
ఈ కేసులో శ్రీలక్ష్మి పాత్రపై సీబీఐ కోర్టులో బలమైన వాదనలు వినిపించింది. మైనింగ్ నిబంధనల్లోని క్యాప్టిన్ మైనింగ్ అనే పదాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగించి, అక్రమాలకు దారులు తెరిచారని సీబీఐ ఆరోపించింది. ఈ అక్రమ వ్యవహారంలో శ్రీలక్ష్మి కీలక పాత్ర పోషించగా, ఆ సమయంలోనే ఆమె మరిది భారీగా అక్రమాస్తులు కూడబెట్టుకున్నారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.
ఈ కేసును విచారించిన సుప్రీం ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. గతంలో ఈ కేసును వేరే కేసుగా భావించి పొరపాటున స్టే ఇచ్చాం. ఇపుడు ఆ పొరపాటును సవరిస్తున్నాను. నిందితులు ఆ స్టేను ఇప్పటివరకు ఎంజాయ్ చేశారు అని ధర్మాసనం పేర్కొంది. దీంతో శ్రీలక్ష్మి ఇపుడు తప్పనిసరిగా కోర్టు విచారణను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని న్యాయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.