సంబంధిత వార్తలు
- Dharma Mahesh : జీ5లో ట్రెండింగ్ టాప్-1గా ధర్మ మహేష్ చిత్రం డ్రింకర్ సాయి
- అద్భుత డ్యాన్స్ టాలెంట్తో అదరగొట్టిన బాలయ్య చిన్న కుమార్తె (వీడియో)
- అప్పు అడిగితే ఇవ్వలేదన్న అక్కసుతో ఒంటిరి మహిళను అంతమొందించారు...
- ప్రియుడు గదికి కుమార్తెను బలవంతంగా పంపిన తల్లి... ఎక్కడ?
- భారతదేశములో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం పెరగడాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రధాన పోకడలు ఏంటి?
చనిపోయిన తండ్రి కోర్కె తీర్చడం కోసం సిగరెట్ దమ్ము కొట్టి నైవేద్యం పెట్టిన కుమార్తె, వీడియో
స్వర్గస్తులైన పెద్దవారికి సంవత్సరికాలు, వర్థంతులు చేయడం చాలామంది చేసేదే. ఐతే వీటిని కొందరు చేసే తీరు చూస్తుంటే ఈ కలియుగం తీరు ఇలా ముందడుగు వేస్తుందా అనే యోచన రాక మానదు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... చనిపోయిన తండ్రికి ఓ కూతురు సంవత్సరికం సందర్భంగా చేసిన పని షాకిచ్చే విధంగా వుంది. ఆమె చేసిన పనిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
ఆ వీడియోలో... తండ్రి పటానికి పూల మాల వేసింది. ఫోటో ముందు స్వీట్లు, పండ్లు ఇతర తినబండారాన్ని ఉంచింది. ఆయనకు సిగరెట్ అంటే చచ్చేంత ఇష్టమట. అందుకని చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన కోర్కె తీర్చేందుకై కుమార్తె స్వయంగా సిగరెట్టును కాల్చింది. అంతేకాదు... గట్టిగా రెండుమూడు దమ్ములు కొట్టి ఆ సిగరెట్టును తండ్రి ఫోటో ముందు వుంచింది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. మరి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి...?
చనిపోయిన తండ్రికి సిగరెట్ తో నైవేద్యం.— AVM (@AvmNews7) June 4, 2026
రోజు రోజుకు మనుషులకి పిచ్చి ముదురుతోంది అనాలా లేక ఎవరి ఇష్టం వాళ్లది అంటారా ???? pic.twitter.com/xGaBxpz9gZ
యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త మధుకర్లపై కేసు
నందూస్ వరల్డ్ అనే ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానెల్ను నిర్వహిస్తున్న, యూకే కేంద్రంగా పనిచేసే యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త జగర్లమూడి మధుకర్లపై మోసం ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విదేశాలలో ఉద్యోగాలు, వీసా పునరుద్ధరణలు కల్పిస్తామనే హామీతో వ్యక్తుల నుండి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేసి, ఆ తర్వాత తాము వాగ్దానం చేసిన సేవలను అందించడంలో విఫలమయ్యారని ఈ దంపతులపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
నటి త్రిష ఇటీవల ఉపాసన కొణిదెల ఆహార బ్రాండ్ అయిన అత్తమ్మాస్ కిచెన్ నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వేసవి బహుమతి హ్యాంపర్ను అందుకున్నారు. ఈ హ్యాంపర్లో మామిడి ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి, కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, నువ్వుల పొడి వంటి సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి పద్ధతుల్లో, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. త్రిష ఈ బహుమతిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ, ఆ హ్యాంపర్ను అందుకున్నందుకు తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పచ్చళ్లు, పొడులు వేసవి రుచిని, అనుభూతిని తిరిగి గుర్తుచేశాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కూడా పోటీ చేస్తుంది అంటూ జనసేన అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రకటన తర్వాత ఎవరికివారు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు. ఐతే సినీ నటుడు, just asking అంటూ సెటైర్లు వేసే ప్రకాష్ రాజ్ x లో ట్వీట్ చేస్తూ... మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా? రండి దొర .. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా? లేదా సింగల్గా వస్తున్నారా? అది చెప్పి రండి . #justasking అంటూ పోస్ట్ చేసారు.
ఆన్లైన్ టిక్కెట్ బుకింగ్స్లో సరికొత్త రికార్డు.. గంటకు 40 వేల టిక్కెట్లు విక్రయం
జీవితంలో హోమియోపతి కీలక పాత్ర : కోహ్లీ సతీమణి అనుష్క
బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇటీవలే తన భర్త, క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) ఐపీఎల్ విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆమె చేసిన డ్యాన్స్ వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు హోమియోపతి వైద్య విధానానికి మద్దతుగా ఆమె చేసిన ఒక ఇన్స్టాన్ పోస్ట్ దుమారానికి కారణమైంది. బుధవారం ఆమె చేసిన ఈ పోస్ట్రై నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి వాదిస్తున్నారు.