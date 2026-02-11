ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఫోటో వుంటే మీకేంటి?
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటోను ప్రదర్శించడంపై వివాదం చెలరేగింది. దీనిపై అభ్యంతరాలు లేవనెత్తగా, ఈ చర్యను సవాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేశారు. అయితే, కోర్టు ఆ పిటిషన్ను తోసిపుచ్చింది. విజయవాడకు చెందిన రిటైర్డ్ రైల్వే ఉద్యోగి ఎ.ఎం. కొండలరావు ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజ్యాంగ హోదా లేదని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, సచివాలయాలలో పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటోను ప్రదర్శించాలనే నిర్ణయాన్ని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇది ప్రజా నిధుల దుర్వినియోగానికి సమానమని పిటిషనర్ పేర్కొన్నారు, ప్రజా ధనాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదని సుప్రీంకోర్టు గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉదహరించారు.
ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ ఎన్.వి. అంజరియా, జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చిలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వాదనలను తోసిపుచ్చింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి ఫోటోను ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తే, మీకొచ్చిన సమస్య ఏమిటి? అని పిటిషనర్ను ప్రశ్నించింది కోర్టు.
ఈ విషయంలో ఎటువంటి ముఖ్యమైన సమస్య లేదని గమనించి పిటిషన్ను కొట్టివేసింది. గతంలో, పిటిషనర్ ఇలాంటి పిటిషన్తో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. డిప్యూటీ సీఎం ఫోటోను ప్రదర్శించడంపై నిషేధం ఎక్కడ ఉందో ప్రశ్నిస్తూ, ఈ పిల్ రాజకీయంగా ప్రేరేపించబడిందని వ్యాఖ్యానిస్తూ హైకోర్టు కూడా దానిని కొట్టివేసింది.