అనకాపల్లి వద్ద రైలులో అగ్నిప్రమాదం.. వృద్ధుడు సజీవదహనం.. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటే?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనకాపల్లి జిల్లా దువ్వాడ వద్ద టాటా నగర్-ఎర్నాకులం ఎక్స్ప్రెస్ (రైలు నెం. 18189)లోని రెండు ఏసీ కోచ్లలో మంటలు చెలరేగడంతో 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు సజీవ దహనమయ్యాడు. అయితే ఇతర ప్రయాణికులు సురక్షితంగా తప్పించుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
వివరాల్లోకి వెళితే, విశాఖపట్నం జిల్లా మీదుగా టాటానగర్ నుండి ఎర్నాకులం వెళ్తున్న ఈ రైలు, దువ్వాడ దాటిన తర్వాత తెల్లవారుజామున సుమారు 1.30 గంటలకు మంటలకు గురైంది. ప్యాంట్రీ కారు పక్కన ఉన్న B1, M2 ఏసీ కోచ్లలో మంటలు చెలరేగినట్లు సమాచారం అందింది.
యలమంచిలి సమీపంలోని ఒక రైల్వే పాయింట్ వద్ద లోకో పైలట్లు ఈ సంఘటన గురించి మొదటగా తెలియజేశారని, ఆ తర్వాత రైలును వెంటనే స్టేషన్లో నిలిపివేశారని రైల్వే పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. అయితే, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునేలోపే, మంటలు వేగంగా వ్యాపించి రెండు ఏసీ కోచ్లను పూర్తిగా వ్యాపించి, వాటిని పూర్తిగా దహించివేశాయి.
కోచ్లలో దట్టమైన పొగ నిండిపోవడంతో, ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వారిలో చాలామంది పరిస్థితిపై గందరగోళానికి గురై, ఏం చేయాలో తెలియక ప్లాట్ఫారాలపైకి పరుగులు తీశారు. ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా ఖాళీ చేయించినట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ఘటనలో ఒక ప్రయాణికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వారు ధృవీకరించారు. మృతుడిని విజయవాడకు చెందిన చంద్రశేఖర్ సుందర్ (70)గా గుర్తించారు. అతను B1 ఏసీ కోచ్లో చిక్కుకుపోయి, తీవ్రమైన కాలిన గాయాల కారణంగా మరణించినట్లు సమాచారం.
అనకాపల్లి నుండి రైలు బయలుదేరిన తర్వాత, నర్సింగబల్లి సమీపంలో నిప్పురవ్వలు, మంటలు కనిపించాయని, B1 ఏసీ కోచ్ బ్రేకులు వేడెక్కి మంటలు అంటుకోవడం వల్లే ఇది జరిగిందని రైల్వే వర్గాలు తెలిపాయి.