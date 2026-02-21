తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అంశం.. ఏకసభ్య కమిటీపై ఫైర్ అయిన వైకాపా
తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అంశాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ నోట్ను పరిశీలించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏక సభ్య కమిటీని నియమించడంపై వైకాపా మండిపడింది. ఈ కమిటీ నియామకం సుప్రీంకోర్టుకు, న్యాయ ప్రక్రియకు అవమానం అని సీనియర్ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు, టిటిడి మాజీ చైర్మన్ బి కరుణాకర్ రెడ్డి అన్నారు.
తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అంశంపై చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం సిబిఐ నేతృత్వంలోని సిట్ స్వీయ-నియంత్రణ నోట్ను పరిశీలించడానికి, ఈ వ్యవహారంలో తప్పు చేసిన వ్యక్తులపై తగిన చర్యను సిఫార్సు చేయడానికి రిటైర్డ్ ఐఎఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ను ఏక సభ్య కమిటీగా నియమించింది.
సుప్రీంకోర్టు నియమించిన సిట్ దర్యాప్తు పూర్తి చేసి చార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ కమిటీ ఏర్పడింది. సిట్ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన తర్వాత ఏక సభ్య కమిటీని నియమించడం సుప్రీంకోర్టుకు, న్యాయ ప్రక్రియకు అవమానం తప్ప మరొకటి కాదని కరుణాకర్ రెడ్డి అన్నారు.