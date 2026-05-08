ఒంగోలు వర్కర్స్ సైరన్కు ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి.. కోడి కూయడం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు.. కానీ?
Ongole’s Iconic Siren Turns 60
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒంగోలు జిల్లా, దేవుని చెరువు దగ్గరలోని సీతారాం పురంలో ఉన్న ఆర్అండ్బి బంగ్లా సమీపంలోని కొండపై నెలకొని ఉన్న ప్రసిద్ధ ‘వర్కర్స్ సైరన్’, దానిని ఏర్పాటు చేసి ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకుంది. 1966లో పాత ఫిల్టర్ బెడ్ కొండపై ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ ఒంగోలు సైరన్ను, చేతి గడియారాలు అరుదుగా ఉండే రోజుల్లో, ఫోన్లు లేని రోజుల్లో నిర్మించారు.
దాని పని చాలా సులభం - నగర ప్రజలకు ఎప్పుడు పని ప్రారంభించాలో చెప్పడం. అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా, ఇది ఇప్పటికీ రోజుకు ఐదుసార్లు ఆ పని చేస్తూనే ఉంది. దీనివల్ల ఎవరైనా సమయం తెలుసుకోవడం సులభం అవుతుంది. ఆ కొండ సమీపంలో పనిచేసే పారిశుధ్య కార్మికులు ఉదయం సరిగ్గా 5:00 గంటలకు మొదటి సైరన్ను, ఆ తర్వాత 8:00 గంటలకు, మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు, సాయంత్రం 5:00 గంటలకు మరో రెండు సైరన్లను, చివరిగా రాత్రి 8:00 గంటలకు మోగిస్తారు. తెల్లవారుజామున వినిపించే ఆ పిలుపు అత్యంత విశిష్టమైనది.
కోడి కూయడం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు, కానీ ఈ సైరన్ మాత్రం సరిగ్గా ఉదయం 5 గంటలకు, అత్యంత కచ్చితత్వంతో మోగుతుందని స్థానికులు చెబుతారు. ఎంతోమంది కార్మికులకు, ఈ సైరన్ మోగినప్పుడే వారి దినచర్య నిజంగా మొదలవుతుంది. కాలం మారింది. చేతి గడియారాలు, అలారం క్లాక్లు వచ్చాయి, పోయాయి, ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ అలారాల యుగం నడుస్తోంది. అయినప్పటికీ, ఒంగోలు స్థానికులు మాత్రం ఈ సైరనే అత్యంత సులభమైన, అత్యంత నమ్మదగిన సమయ సూచికగా మిగిలిందని గట్టిగా చెబుతారు.