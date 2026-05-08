శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 8 మే 2026 (15:16 IST)

ఒంగోలు వర్కర్స్ సైరన్‌కు ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి.. కోడి కూయడం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు.. కానీ?

Ongole’s Iconic Siren Turns 60
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒంగోలు జిల్లా, దేవుని చెరువు దగ్గరలోని సీతారాం పురంలో ఉన్న ఆర్అండ్‌బి బంగ్లా సమీపంలోని కొండపై నెలకొని ఉన్న ప్రసిద్ధ ‘వర్కర్స్ సైరన్’, దానిని ఏర్పాటు చేసి ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకుంది. 1966లో పాత ఫిల్టర్ బెడ్ కొండపై ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ ఒంగోలు సైరన్‌ను, చేతి గడియారాలు అరుదుగా ఉండే రోజుల్లో, ఫోన్లు లేని రోజుల్లో నిర్మించారు. 
 
దాని పని చాలా సులభం - నగర ప్రజలకు ఎప్పుడు పని ప్రారంభించాలో చెప్పడం. అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా, ఇది ఇప్పటికీ రోజుకు ఐదుసార్లు ఆ పని చేస్తూనే ఉంది. దీనివల్ల ఎవరైనా సమయం తెలుసుకోవడం సులభం అవుతుంది. ఆ కొండ సమీపంలో పనిచేసే పారిశుధ్య కార్మికులు ఉదయం సరిగ్గా 5:00 గంటలకు మొదటి సైరన్‌ను, ఆ తర్వాత 8:00 గంటలకు, మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు, సాయంత్రం 5:00 గంటలకు మరో రెండు సైరన్‌లను, చివరిగా రాత్రి 8:00 గంటలకు మోగిస్తారు. తెల్లవారుజామున వినిపించే ఆ పిలుపు అత్యంత విశిష్టమైనది. 
 
కోడి కూయడం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు, కానీ ఈ సైరన్ మాత్రం సరిగ్గా ఉదయం 5 గంటలకు, అత్యంత కచ్చితత్వంతో మోగుతుందని స్థానికులు చెబుతారు. ఎంతోమంది కార్మికులకు, ఈ సైరన్ మోగినప్పుడే వారి దినచర్య నిజంగా మొదలవుతుంది. కాలం మారింది. చేతి గడియారాలు, అలారం క్లాక్‌లు వచ్చాయి, పోయాయి, ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ అలారాల యుగం నడుస్తోంది. అయినప్పటికీ, ఒంగోలు స్థానికులు మాత్రం ఈ సైరనే అత్యంత సులభమైన, అత్యంత నమ్మదగిన సమయ సూచికగా మిగిలిందని గట్టిగా చెబుతారు. 

దర్శకుడు అట్లీతో రాబోయే చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ ఫస్ట్ లుక్, నటుడి పుట్టినరోజు అయిన ఏప్రిల్ 8న విడుదలైంది. గుండుతో, కాటుక కళ్లతో, జంతువుల పంజాలతో కెమెరాలోకి చూస్తున్న అతని లుక్‌ను చూసి ఇంటర్నెట్ మొత్తం మురిసిపోయింది. ఈ చిత్రానికి 'రాకా' అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు, ఒకవేళ అది సినిమాలో అర్జున్ పాత్ర పేరు అయితే దాని అర్థం ఏమిటి అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు, చిత్ర నిర్మాతలు ఈ టైటిల్ వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించారు.

మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కి చేరుకోలేని విజయ్ పార్టీ టీవీకే ప్రభుత్వం రాకుండా DMK-ADMK పొత్తు పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని తమిళనాడు ప్రజలు హర్షించరు. తమిళనాడులో విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇది జరగకూడదని నేను కోరుకుంటున్నానంటూ నటుడు విశాల్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. మరోవైపు భాజపా నాయకురాలు ఖుష్బూ సైతం స్పందించారు. పార్టీ నాయకురాలిగా కాకుండా రాష్ట్ర పౌరురాలిగా పోస్ట్ చేస్తున్నా. ప్రజలు వారి తీర్పును స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు వాళ్లు ఎన్నుకున్నవారే రాష్ట్రాన్ని పాలించాలి కదా అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇదిలావుంటే టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మద్దతును కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

తమిళ చిత్రసీమలో తన నటనకు ప్రశంసలు అందుకున్న నటి సిమ్రాన్, ఇటీవల హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి మాట్లాడారు. బాలీవుడ్‌లో దక్షిణాది నటుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరు గురించి నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడుతూ, దక్షిణాది నటులు ఎన్నో ఏళ్లుగా చేసిన కృషిని, వారు మోస్తున్న వారసత్వాన్ని తరచుగా విస్మరిస్తున్నారని తనకు అనిపించిందని, ఈ గౌరవం లేకపోవడం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని సిమ్రాన్ అన్నారు.

ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం 'వారణాసి' షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం గగన్‌పహాడ్‌లోని హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ సిటీ స్టూడియోలో అనేక నీటి అడుగున సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఒక కొత్త నివేదిక ప్రకారం, చిత్ర నిర్మాతలు షూటింగ్ కోసం 150 నీటి ట్యాంకర్లను నగర జలాశయాన్ని అభ్యర్థించగా, తెలంగాణ రాజధానిలో తీవ్రమైన వేసవి కారణంగా కొనసాగుతున్న అధిక నీటి డిమాండ్ నేపథ్యంలో వారి అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు.

పెద్ది చిత్రం ఎడిటింగ్ పూర్తయింది. గెట్ రెడీ అంటూ నిన్న నిర్మాతలు ప్రకటించారు. నేడు నార్త్ అమెరికాలో టికెట్ల బుకింగ్ ప్రారంభమైంది. వెంటనే అద్భుతమైన బుకింగ్ తో పాజిటివ్ సైన్ ఏర్పడింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఓ భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ను అందిస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. బుకింగ్స్ తెరిచిన కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే ప్రీ సేల్స్ ద్వారా 50,000 డాలర్ల (సుమారు రూ. 47 లక్షలు) గ్రాస్ మార్క్‌ను దాటి సంచలనం సృష్టించింది

