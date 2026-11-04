ఒంగోలులోని రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో 2 కిలోల బంగారం దోపిడి
ఒంగోలులోని రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున గుర్తు తెలియని దుండగులు ఇద్దరు బంగారు వ్యాపారుల వద్ద 2 కిలోల బంగారాన్ని దోచుకున్నారు. నగరంలోని నగల దుకాణాలకు బంగారం సరఫరా చేయడానికి ఆ వ్యాపారులు కోయంబత్తూరు నుంచి ఒంగోలుకు వచ్చారు.
రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో దుండగులు వారిని అడ్డగించి, నగర శివార్లకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వారు వ్యాపారులపై దాడి చేసి, బెదిరించి, బంగారంతో పారిపోయినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, ఒంగోలు II టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.