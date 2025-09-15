ఒంగోలు పార్లమెంట్ స్థానం.. జగన్మోహన్ రెడ్డికి నో చెప్పనున్న వైవీ సుబ్బారెడ్డి?
ఒంగోలు పార్లమెంట్ చాలా కాలంగా రెడ్డి పార్టీల కోటగా ఉంది. టీడీపీ స్థాపించినప్పటి నుండి, ఈ నియోజకవర్గం పదకొండు ఎన్నికలను చూసింది. అయినప్పటికీ, 1984, 1999, 2014లో టీడీపీ మూడు సార్లు మాత్రమే గెలవగలిగింది. 1967లో, ప్రముఖ సినీ నటుడు కొంగర జగ్గయ్య స్థానిక సంబంధాలు లేకపోయినా కాంగ్రెస్ టికెట్పై గెలిచారు.
రాష్ట్ర విభజన తర్వాత, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఈ ప్రాంతంలో స్థిరపడింది. దాని ఏర్పాటు నుండి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మూడు సార్వత్రిక ఎన్నికలలో రెండింటిని గెలుచుకుంది. అయితే, 2024 ఎన్నికల్లో, జగన్ మోహన్ రెడ్డి అభ్యర్థి ఎంపిక కారణంగా పార్టీ తడబడింది.
ఆయన మాగుంట శ్రీనివాసుల రెడ్డికి టికెట్ నిరాకరించి, చిత్తూరు నుండి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డిని నిలబెట్టారు. మాగుంటతో కలిసి టీడీపీ చెవిరెడ్డిపై స్థానికేతర కోణాన్ని ప్రదర్శించి ఒంగోలులో విజయం సాధించింది. ఎన్నికల తర్వాత బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి జనసేనలో చేరారు.
టీడీపీ చెప్పినట్లుగా, చెవిరెడ్డి చిత్తూరు రాజకీయాలపై దృష్టి సారించారు. మద్యం కుంభకోణంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయన ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్నారు. దీని కారణంగా, ఒంగోలులోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు స్పష్టమైన నాయకత్వం లేకపోవడంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
వైవీ సుబ్బారెడ్డిని ఒక ఎంపికగా భావిస్తున్నారు కానీ ఈ సమయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు. చట్టపరమైన ఇబ్బందుల మధ్య ఆయన అయిష్టత వ్యక్తమవుతోంది. ఆయన కుమారుడు విక్రాంత్ రెడ్డి అక్రమ కాకినాడ పోర్టు వాటా బదిలీ కేసులో నిందితుడు.
తిరుమల లడ్డూ కల్తీ కేసులో సుబ్బారెడ్డి అరెస్టును ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. సుబ్బారెడ్డి కనీసం రెండేళ్ల పాటు తక్కువగా ఉండాలని ఎంచుకున్నారని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒంగోలులో బాధ్యతలు చేపడితే ఆయన ప్రభుత్వ ప్రత్యక్ష నిఘాలోకి రావచ్చు.