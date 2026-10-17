మా రాధా బాబుకే ఓటు, విజయవాడ మేయర్గా వంగవీటి రాధా గెలుపు ఖాయం
దివంగత నేత వంగవీటి మోహన రంగా తనయుడు వంగవీటి రాధాకృష్ణ జనసేన నుంచి కూటమి విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు. ఆయనకు సీటు ఖరారు చేయడంతో రాజకీయ సమీకరణాలు చకచకా మారిపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నగరంలో ఆయా వర్గాల ప్రజలను కదిలిస్తే చాలు... మా రాధా బాబుకే మా ఓటు అంటున్నారు.
ఎందుకలా చెబుతున్నారు అని ప్రశ్నిస్తే... వంగవీటి రంగా గారు కులమత బేధాలకు అతీతులు. ఇప్పుడు పవనన్న ఎలా చేస్తున్నారో ఆనాడు రంగా గారు కూడా ఏ కులానికో మతానికో కాకుండా ప్రతి వారి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ముందుండేవారు. ఆయన వారసుడుగా వంగవీటి రాధాకృష్ణ గారు కూడా అదే బాటలో పయనిస్తున్నారనీ, ఆయన నగరానికి మేయర్ అయితే ఇంకా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుందన్న ఆశ తమలో వున్నదంటూ చెబుతున్నారు.
మరోవైపు విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ మాట్లాడుతూ... విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థిగా కూటమి నుంచి జనసేన పార్టీకి చెందిన వంగవీటి రాధా పోటీ చేస్తున్నారు. ఇవాళో రేపో కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులను కూడా ఖరారు చేస్తారు. కనుక ఇప్పటికే ఎవరైనా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా నామినేషన్లు వేసినట్లయితే వారంతా ఉపసంహరించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.