ఏపీలో 16,000కు పైగా సింగిల్ టీచర్ పాఠశాలలే.. వైఎస్ షర్మిల ధ్వజం
ఏపీ రాష్ట్రంలో 16,000కు పైగా పాఠశాలలు కేవలం ఒక్క ఉపాధ్యాయుడితోనే నడుస్తున్నాయని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల గురువారం ఆరోపించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కేవలం మాటలకే పరిమితమై, ఆచరణలో ఏమీ చేయడం లేదని ఆమె విమర్శించారు.
ఈ 'సింగిల్-టీచర్' పాఠశాలలే రాష్ట్రంలోని టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిజమైన రిపోర్ట్ కార్డ్ అని పేర్కొన్న షర్మిల, కేంద్ర- రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంతులేని మాటలు చెబుతూ గాలి మేడలు కడుతున్నాయని ఎక్స్ వేదికగా విమర్శించారు.
ప్రధానమంత్రితో తనకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు చెప్పుకుంటారని, ఒకవేళ అది నిజమే అయితే, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తగిన సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులను నియమించుకోవడానికి అవసరమైన కనీస మద్దతును కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకు పొందలేకపోయిందని ఆమె ప్రశ్నించారు.
ప్రతి పాఠశాలకు కనీసం ఒక ఉపాధ్యాయుడిని కూడా సమకూర్చలేని ప్రభుత్వానికి, భవిష్యత్తును నిర్మించడం గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదని ఆమె అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు సాకులు కాదు, న్యాయం కావాలని పేర్కొన్న షర్మిల, పిల్లలకు వార్తా ముఖ్యాంశాలు (హెడ్లైన్లు) కాదు, ఉపాధ్యాయులు అవసరమని స్పష్టం చేశారు. కాగా, దీనిపై టీడీపీ నుంచి తక్షణ స్పందన ఏమీ రాలేదు.