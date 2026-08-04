Overseas Job Fraud: విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు.. మోసపోతున్న వారిలో ఏపీదే అగ్రస్థానం
ప్రతి సంవత్సరం, మెరుగైన కెరీర్ అవకాశాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుండి వేలాది మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్ధులు విదేశాలకు వెళ్తుంటారు. చాలా మంది అభ్యర్థులు నమోదిత విదేశీ నియామక ఏజెంట్ల ద్వారా వెళ్లడాన్ని ఎంచుకుంటే, మరికొందరు అధిక వేతనం గల ఉద్యోగాల హామీనిచ్చే నమోదు కాని ఏజెంట్లపై ఆధారపడతారు. అనేక సందర్భాల్లో, ఈ నమోదు కాని ఏజెంట్లు మోసగాళ్లుగా తేలడం వల్ల, ఉద్యోగార్ధులు మోసపోయి, విదేశాలలో చిక్కుకుపోతున్నారు.
తాజాగా విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) గణాంకాల ప్రకారం, విదేశీ ఉద్యోగ నియామక మోసాలకు సంబంధించి అత్యధిక ఫిర్యాదులు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండే నమోదయ్యాయి. ఈ క్రమంలో 1,495 కేసులు నమోదైనట్లు గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు వరుసగా రెండు, మూడు స్థానాల్లో నిలవగా, తెలంగాణలో 339 ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి. దీనితో ఆ రాష్ట్రం నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.