ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జంటపై యువతి తల్లిదండ్రుల దాడి.. కుమార్తె కిడ్నాప్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమలలో దారుణం జరిగింది. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జంటపై యువతి తల్లిదండ్రులు దాడి చేసి, తమ కుమార్తెను బలవంతంగా కిడ్నాప్ చేసింది. ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమల మండలంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నవ దంపతులతో యువతి తల్లిదండ్రులు ఇనుప రాడ్లతో దాడి చేసి, యువతిని బలవంతంగా ఎత్తుకెళ్లడం స్థానికంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఐఎస్ రాఘవాపురానికి చెందిన సంజిత్, కామవరపుకోట మండలం వెంకటాపురానికి చెందిన పద్మ అనే యువతీ యువకులు గత కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరి వివాహానికి పద్మ తల్లిదండ్రులు అంగీకరించలేదు. దీంతో ఈ జంట గత నెల 20వ తేదీన ఏలూరూలోని అంబేద్కర్ నవ సమాజ్ సొసైటీలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వివాహం అనంతరం తమకు ప్రాణహాని ఉందని రక్షణ కల్పించాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం రాత్రి పద్మ తల్లిదండ్రులు, బంధువులు సంజిత్ ఇంటికి వచ్చి, నవ దంపతులపై ఇనుపరాడ్లతో విచక్షణారహితంగా దాటి చేశారు. ఆ తర్వాత పద్మను బలవంతంగా తమతో తీసుకెళ్లారు. ఈ దాడిలో గాయపడిన సంజిత్ గురువారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు ద్వారకా తిరుమల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పద్మ ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నార. తల్లిదండ్రులే దాడి చేసి కుమార్తెను అపహరించుకుపోయిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.