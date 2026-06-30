7,096 శునకాలకు కు. ని శస్త్రచికిత్సలతో పాటు వ్యాక్సినేషన్
పాలకొల్లులో 2024 జూన్ నుంచి 2026 జూన్ వరకు 7,096 కుక్కలకు కుటుంబ నియంత్రణ (కు. ని) శస్త్రచికిత్సలతో పాటు వ్యాక్సినేషన్ చేయించారు. దీనికి రూ.1.60 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేశారు. ఇంత చేస్తే పట్టణాల్లో కుక్కల సంఖ్య క్రమేపీ తగ్గాలి కదా అని పట్టణవాసులు ప్రశ్నిస్తుంటే సమాధానం చెప్పేవారు కనిపించడం లేదు.
పట్టణాల్లో కుక్కల సంఖ్యను నిర్ధారించడం తేలికైన విషయం కాదు. ఇదే కొందరు చేతివాటం ఉన్న అధికారులకు జేబు నింపుతుందని పలువురు చెబుతున్నారు. ఇంకో రూ.25 లక్షలు కావాలంట. వందల్లో వేలల్లోను శస్త్రచికిత్సలు చేయించినప్పుడు ఇక శేషం మిగిలేది తక్కువే కదానుకుంటే పొరపాటే.
ఇంకా జిల్లాలోని పట్టణాల్లో చికిత్స చేయించాల్సినవి 1,533కు పైగా ఉన్నట్టు చూపించడం గమనార్హం. వీటికి చికిత్సలు పూర్తి చేయాలంటే సుమారు రూ. 25 లక్షలు వెచ్చించాలని చెబుతున్నారు.
Nag: లెనిన్ ప్రమోషన్ల హడావిడి మధ్యలో సరదా క్షణాలతో అక్కినేని నాగార్జున
అక్కినేని నాగార్జున నేడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని సెట్లో లెనిన్ టీమ్ తో మాటామంతీ మాట్లాడుతూ కనిపించారు. అఖిల్ నటించిన లెనిన్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఆయన ముందుకు వచ్చి టీమ్ తో సందడి చేశారు. లెనిన్ ట్రైలర్ వైజాగ్ వేదికగా విడుదలకాబోతోంది. జులై 10న సినిమా విడుదలకాబోతోంది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడింది. గత వారం విడుదలచేయాల్సింది సమంత సినిమా కోసం వాయిదా వేసినట్లు వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
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Allari Naresh : ఆల్కహాల్ తో అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటే రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చారు
అనేక మంది అభిమానులు, 'ఆల్కహాల్' చిత్ర బృందం, సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వారు తెలుగు నటుడు అల్లరి నరేష్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హాస్యరంగంలో మరియు శక్తివంతమైన నటనలో ఒక వినోదకారుడిగా అతని బహుముఖ ప్రజ్ఞను ఈ పోస్టులు హైలైట్ చేస్తున్నాయి. అతని రాబోయే చిత్రం 'ఆల్కహాల్' విజయవంతం కావాలని శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్
స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.