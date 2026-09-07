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  4. Palnadu woman goes for chest pain doctors find 14 pens and 5 spoons in her stomach.
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (11:36 IST)

మహిళ కడుపులో 14 పెన్నులు - 5 చెక్క స్పూన్లు

pens in woman stomach
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:36 IST)
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ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో అత్యంత అరుదైన, ప్రతి ఒక్కరిని విస్మయపరిచే అరుదైన ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. ఛాతి నొప్పని ఆస్పత్రికి వెళితే ఆ మహిళ కడుపు నుంచి ఏకంగా 14 పెన్నులు, ఐదు చెక్క స్పూన్లను వైద్యులు గుర్తించి ఆపరేషన్ చేసి తొలగించారు. మానసిక సమస్య కారణంగానే ఆ మహిళ వీటిని మింగినట్టు తెలుస్తోంది. కడుపులోని వస్తువులను లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ద్వారా వైద్యులు వెలికితీసినట్టు వైద్యులు వెల్లడించారు.
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, జిల్లాలోని నరసరావు పేట మండలం పెట్లూరివారిపాలేనికి చెందిన 33 యేళ్ల మహిళకు కొన్ని రోజులుగా ఛాతిలో తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుండటంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఆమెను వైద్యులు పరిశీలించి, వివిధ రకాలైన పరీక్షలు, స్కాన్లు చేశారు. ఈ పరీక్షల్లో ఆమె కడుపులో వివిధ రకాలైన వస్తువులు ఉన్నట్టు గుర్తించి ఆశ్చర్యపోయారు. 
 
ఆ వెంటనే లాప్రోస్కోపిక్ విధానంలో కడుపునకు చిన్నరంధ్రం చేసి మొత్తం 20 వస్తువులను సురక్షితంగా తొలగించారు. ఆమె మింగిన ఓ పెన్నుకు క్యాప్ లేకపోవడంతో అది కడుపులో గుచ్చుకుని నొప్పికి కారణమై ఉండొచ్చని వైద్యులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ మహిళ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, క్రమంగా కోలుకుంటున్నారని వైద్యులు తెలిపారు. 
 
ఇదే అంశంపై ఆమె తండ్రి నోముల హనుమంతరావు మాట్లాడుతూ, తన కుమార్తెకు గత 10 యేళ్లుగా మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతోందని, రెండు నెలల క్రితమే భర్త విడాకులు ఇచ్చాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మానసిక వేదనతో ఆమె ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడివుండొచ్చని భావిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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